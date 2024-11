Le Maroc présent en force au 24ème Cinemamed de Bruxelles

La 24ème édition du Festival du cinéma méditerranéen de Bruxelles (Cinemamed), qui se déroulera du 28 novembre au 6 décembre 2024, consacre une programmation spéciale au cinéma et à la culture marocaine, à l’occasion du 60e anniversaire des accords d’immigration entre le Maroc et la Belgique.



“Des films, concerts et animations célébreront cet héritage culturel commun, offrant au public une occasion unique de découvrir ou de revisiter l’impact de ces liens sur notre société à travers l’art”, indique, sur le site du festival, Bernadette Lambrechts, administratrice générale de la Commission communautaire française, qui co-organise cet événement avec l’Association Cinémamed, en collaboration avec le Centre bruxellois d’action interculturelle (CBAI).



Le festival connaîtra notamment la participation en compétition officielle du long-métrage “Everybody Loves Touda” du réalisateur Nabil Ayouch. Le film, qui met en scène le personnage de Touda, qui rêve de devenir Cheikha, interprétant des chansons de résistance, d’amour et d’émancipation, a remporté plusieurs prix internationaux et a été sélectionné pour représenter le Maroc aux Oscars 2025, dans la catégorie "Meilleur film international".



La compétition “RêVolution”, consacrée aux défis de la jeunesse, sera marquée par la participation du film documentaire “Puisque je suis née” du réalisateur marocain Jawad Ghalib, qui interpelle sur la condition de certaines jeunes filles dans des régions isolées du Maroc.



D’autres films marocains ou portant sur la communauté marocaine à l’étranger seront également au rendez-vous. Dans la section “Coup de cœur du court”, on retrouve les courts-métrages “Samia” de Selma Alaoui et Bruno Tracq et “Bye Bye Benz Benz” de Mamoun Rtal Bennani et Jules Rouffiol, alors que la section “MeDoc” consacrée aux documentaires connaîtra la projection de “Merhaba Gnawa” de Sebastian Strycharski et de “The Invisible Voices” de Laïla Amezian.



Les films “Animalia” de Sofia Alaoui, “Haut et fort” de Nabil Ayouch et “Les miennes” de Samira El Mouzghibati seront également projetés lors de ce festival, qui présentera en ouverture “BXL”, premier long-métrage de Monir et Ish Aït Hamou, mettant en scène le parcours d’intégration de deux frères d’origine marocaine à Bruxelles.



Plusieurs autres événements culturels seront organisés en marge de ce festival, dont le Festival “Chaabi habibi”, porté par la chanteuse Laïla Amezian et dédié au patrimoine musical chaabi du Maroc. Il explore cet univers musical ancestral à travers sa pratique par les femmes de la diaspora de Belgique.



Cette 24ème édition de Cinemamed proposera également des concerts gratuits, des expositions, des séances scolaires et un marché des saveurs méditerranéennes tenu par des associations bruxelloises.