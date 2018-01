Le Maroc et le Soudan en quarts : El Kaabi le goleador

La sélection marocaine de football des joueurs locaux s'est imposée face à son homologue guinéenne sur le score de 3 buts à 1, mercredi soir au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, en match de la deuxième journée du 1er tour (groupe A) du Championnat d'Afrique des Nations Maroc-2018.

Les trois réalisations des Lions de l'Atlas ont été inscrites par Ayoub El Kaabi, auteur d'un hat-trick (27è, 64è, 67è) et meilleur joueur du match, alors que l'unique but des Guinéens a été l'œuvre de Saidouba Bissiri Camara (28è).

Cette victoire permet aux Lions de l'Atlas de conserver la première place du groupe (6 points), ex-aequo avec le Soudan vainqueur de la Mauritanie par 1 à 0, match disputé également au Complexe sportif Mohammed V. L'unique réalisation des Soudanais a été l’œuvre de Walaa Eldin Musa Yagoub Mohamed à la demi-heure du jeu.

Lors de la première journée, les Nationaux s'étaient imposés par 4 buts à 0 face à la Mauritanie, alors que le Soudan avait pris le dessus sur la Guinée 2-1.

Le Maroc et le Soudan s’affronteront lors de la troisième journée (21 janvier) pour la première place du groupe.



Programme du vendredi

Groupe C

Grand stade de Tanger

2ème journée

16h30 : Libye-Nigeria

19h30 : Rwanda-Guinée Equatoriale