Le Maroc désigné pays hôte de la CAN féminine 2022

Le comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a désigné le Maroc comme pays hôte de la Coupe d'Afrique féminine (CAN féminine 2022), après l’annulation de l’édition 2020 à cause de la propagation de la pandémie de coronavirus.



Cette décision a été prise à l’issue de la réunion du comité exécutif de la CAF, tenue à Yaoundé au Cameroun, en présence du président de la FIFA, Gianni Infantino. Lors de cette réunion, nombre de décisions ont été également prises se rapportant notamment aux compétitions et au processus électoral.



Ainsi, en prenant en compte que le coronavirus a influencé le retrait de plusieurs équipes de diverses compétitions, le Comité exécutif a décidé d'accorder l'amnistie à tous les cas de retraits enregistrés entre mars 2020 jusqu'à ce jour. Il a été décidé aussi de modifier le nombre minimum de joueurs autorisés à démarrer unmatch en raison de la Covid-19 afin de permettre aux équipes de jouer avec moins de 15 joueurs pendant cette période.



De même, si une équipe dispose de 11 joueurs pour disputer un match, le match aura lieu. En cas d'absence du gardien de but, un autre joueur peut le remplacer. Le Comité exécutif a recommandé également la mise en place d'une mission conjointe CAF-FIFA, pour aider à la formulation de voies de sortie de crise entre la Fédération tchadienne de football et les autorités gouvernementales.