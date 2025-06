Le Maroc condamne vivement l'attaque odieuse de missiles ayant visé la souveraineté de l'Etat du Qatar frère et son espace aérien

Le Royaume du Maroc a exprimé, lundi, sa "vive condamnation de l'attaque odieuse de missiles ayant visé la souveraineté de l'Etat du Qatar frère et son espace aérien".



Un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger indique que le Royaume du Maroc fait part de sa "pleine solidarité avec l'Etat du Qatar frère face à tout ce qui est de nature à porter atteinte à sa sécurité et à la quiétude de ses citoyens".