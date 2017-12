Le Maroc champion des réformes en Afrique

Le Maroc confirme son statut d'économie émergente et de modèle à suivre sur les plans régional et continental, en se hissant à la 69ème place sur les 190 pays inclus dans le classement Doing Business 2018 de la Banque mondiale dont la 15ème mouture a été publiée fin octobre dernier.

Ce rapport annuel met en évidence les progrès incontestables réalisés par le Maroc dans de nombreux domaines en vue de favoriser le climat des affaires et la création d’entreprises. Il obtient un score de 67,91 sur 100, ce qui signifie qu’il est à 1/3 du chemin vers la meilleure performance au monde.

Ainsi, le Maroc est classé 1er en Afrique du Nord et 3ème sur le plan continental et dans la région MENA en réalisant des avancées majeures dans la protection des investisseurs minoritaires où il occupe désormais le 62è rang au niveau mondial, soit une progression de 25 places par rapport à l'édition précédente.

Cette performance est attribuée à la réforme de la loi relative aux sociétés anonymes (Loi 78-12) qui permettra d’instaurer une sécurité juridique et une stabilité réglementaire, ce qui constitue un gage pour attirer les investissements.

L’économie nationale a enregistré un bond de 16 places en une année en matière de paiement de taxes et impôts. Le Maroc se classe ainsi au 25ème rang mondial et réalise un bond de 87 places.

Au niveau de la création d’entreprise, il s’est établi au 35ème rang mondial, soit 5 de mieux que l’an dernier.