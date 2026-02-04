Le Maroc à l’honneur au Festival de Fontainebleau

Le Maroc sera à l’honneur de la prochaine édition du Festival de l’histoire de l’art, qui se tiendra du 5 au 7 juin à Fontainebleau en région parisienne, ont annoncé les organisateurs.



Pour cette 15e édition «consacrée au Maroc et à la mode», le festival met en lumière «un épisode majeur de l’art occidental à l’attention de tous les publics, petits et grands» à travers une programmation riche comprenant plusieurs temps forts axés, entre autres, sur l’archéologie, le cinéma, l’art et l’artisanat, ou encore le voyage du célèbre artiste-peintre français Eugène Delacroix dans le Royaume.



«Avec force, humour, émotion et en chansons», deux conteurs relateront la trajectoire de cette grande figure de l’orientalisme, de Tanger à Meknès, au rythme de la guitare et du lotar.



Consacrant sa vocation portée sur l’histoire de l’art, le festival sera aussi marqué par une présentation du site archéologique d’Igiliz, dont la découverte pourrait aider à "comprendre la genèse de l’Empire almohade (1147-1269), qui s’étendit du Maghreb à l’Andalousie".



«La découverte d’Igiliz a permis de lancer un programme de recherche franco-marocain inédit, formant une nouvelle génération d’archéologues », lit-on sur le site du festival qui a invité l’équipe scientifique – composée de Jean-Pierre Van Staëvel, Abdallah Fili, Ahmed Saleh Ettahiri et Sébastien Gaime – pour présenter ses travaux.



Et d’ajouter que l’étude éclaire «non seulement sur les débuts d’un empire, mais aussi sur les dynamiques culturelles et religieuses d’une société présaharienne longtemps méconnue ».



Le lien fécond, toujours vivant, entre création et tradition, sera également au cœur du festival, avec la participation notamment de deux figures marocaines incarnant cette dynamique : Amina Agueznay, qui représentera le Maroc à la Biennale de Venise en avril, et Salima Naji, lauréate du Prix international 2025 des femmes architectes (ARVHA).



« Leur travail, à la croisée de l’art, de l’architecture et de l’anthropologie, s’ancre dans les territoires du Maroc – oasis et Haut-Atlas – où protection et création sont indissociables », relève-t-on.



Lors du festival, Amina Agueznay reviendra sur l’héritage de l’École de Casablanca (qui met en valeur la façon dont artistes et artisans collaborent pour repenser la place de l’art dans la société) ainsi que sur son projet vénitien « Asetta – le tissage», explorant les résonances contemporaines du patrimoine marocain.



Salima Naji, quant à elle, partagera vingt ans de pratique, « où chaque projet est une réponse aux défis sociaux et écologiques du pays ».



Dans le cycle des conférences, le programme prévoit des tables rondes sur l’histoire de la mode et son évolution entre les deux rives de la Méditerranée, ainsi que sur la haute couture "selon des perspectives élargies, attentives à ses conditions de production, à ses circulations et à ses héritages".



Par ailleurs, les réalisateurs Maryam Touzani et Nabil Ayouch seront «les grands invités de la section cinéma» du festival avec au menu deux projections-rencontres avec les cinéastes marocains.



Nabil Ayouch présentera son film «Haut et fort» (2021), «portrait généreux et musical d’une jeunesse autant éprise du croisement des arts que d’émancipation politique», tandis que Maryam Touzani reviendra sur "Le Bleu du caftan" (2022), dont le récit, nourri de l’observation des maâlem, «croise les fils de plusieurs intrigues dans un montage sensible aux gestes du travail des matières et des tissus, rapprochant ainsi avec grâce la réalisation cinématographique de la conception même du vêtement».



Parmi les premières manifestations culturelles à ouvrir la saison estivale, le festival de l’histoire de l’art se tient chaque année pendant le premier week-end du mois de juin au château de Fontainebleau où, trois jours durant, spécialistes, étudiants et passionnés se retrouvent pour «un moment de partage autour de l’actualité de la recherche en histoire de l’art», selon les initiateurs.



Conférences, tables rondes, projections de films, expositions, salon du livre et de la revue d’art, rencontres étudiantes et professionnelles, visites, ateliers pour enfants, concerts… le festival propose plus de 200 événements mettant en scène la richesse des arts visuels de toutes les époques.