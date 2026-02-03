Vernissage au siège de l'ICESCO à Rabat de l’exposition "Enfance et vie d'Al-Farabi"

Le vernissage de l'exposition artistique "Enfance et vie d'Al-Farabi", de l'artiste plasticien kazakh Zhanuzak Musapir, a été organisé, lundi, au siège de l'Organisation du Monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO) à Rabat.



Cette exposition, organisée par l'ICESCO en partenariat avec l'Ambassade de la République du Kazakhstan au Royaume du Maroc jusqu'au 04 février, vise à mettre en lumière l'héritage du philosophe et savant musulman Abu Nasr Al-Farabi, à travers une vision artistique évoquant son enfance, son parcours intellectuel et ses contributions à la civilisation humaine.



Dans une allocution lue en son nom, le directeur général de l'ICESCO, Salem Bin Mohammed Al-Malik, a indiqué que cette exposition constitue une nouvelle étape dans le cadre de la coopération culturelle entre l'ICESCO et le Kazakhstan, et une marque de reconnaissance envers la figure d'Al-Farabi, savant encyclopédique ayant conjugué sagesse, savoir, littérature et musique, laissant une empreinte durable dans la pensée humaine.



Et d'ajouter que l'exposition retrace le parcours d'une éminente personnalité scientifique dont la pensée a traversé les siècles, à travers le talent créatif de l'artiste Musapir, qui, par son pinceau, raconte des étapes marquantes de la vie d'Al-Farabi, contribuant ainsi à immortaliser son héritage et à transmettre son message à un large public.



De son côté, l'ambassadrice de la République du Kazakhstan auprès du Royaume du Maroc et déléguée permanente de son pays auprès de l’ICESCO, Mme Saulekul Sailaukyzy, a estimé que cette exposition, qui consolide le partenariat exemplaire entre les deux parties, offre aux visiteurs une occasion unique de découvrir les contributions d'Al-Farabi au développement de la pensée dans le monde islamique à travers le prisme de l’art.

Les œuvres de Musapir confèrent une dimension émotionnelle au parcours et au voyage intellectuel d’Al-Farabi, a-t-elle ajouté.



Pour sa part, l'artiste plasticien Zhanuzak Musapir a déclaré que ses œuvres constituent une exploration des fondements philosophiques, humains et spirituels des enseignements d'Al-Farabi, tout en mettant en valeur ses idées intemporelles.



Les œuvres de l'artiste plasticien kazakh de renommée mondiale, Zhanuzak Musapir, sont exposées dans de nombreux musées au Kazakhstan et dans le monde, notamment aux Etats-Unis, en Chine, en Grande-Bretagne, en Pologne, en Allemagne, en Russie, aux Emirats arabes unis, en Turquie, au Japon, en Syrie, en Égypte, en Italie et en Azerbaïdjan.