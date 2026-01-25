Autres articles
La première édition de “Photo Tanger - Festival international de l’image” se tiendra, du 17 juin au 31 août, dans divers lieux culturels et espaces publics de la ville du Détroit.
Ce festival international de l'image ambitionne de contribuer culturellement à la dynamique qui anime la ville du Détroit, en renouant avec son riche héritage photographique et en explorant les pratiques visuelles contemporaines, ainsi que leurs évolutions créatives, indique un communiqué de la Fondation “Photo Tanger”.
Cet événement se veut un festival à la fois ancré localement et ouvert sur le monde, mettant en lumière de nouveaux regards et favorisant les échanges interculturels, à travers la présentation des œuvres d’artistes établis et émergents, d’ici et d’ailleurs.
Il s’adresse particulièrement au jeune public en développant, en partenariat avec le ministère de la Culture, des projets pédagogiques qui visent à initier les jeunes aux pratiques et savoir-faire liés à la photographie, créant ainsi un environnement favorable à la transmission et au partage.
Le thème de cette première édition, “L’appel du large”, rend hommage à cette ville tournée vers la Méditerranée et l'océan Atlantique, évoquant l'ouverture à l’altérité et au voyage depuis l’antiquité, fait savoir la même source, notant que le thème souligne également l'attrait culturel durable de Tanger.
“Photo Tanger, le premier festival international de l’image, rend justice à la ville et à ses histoires. Expositions de photos, projections de films au Cinéma Alcazar, cher à ma mémoire. Tanger sera de la fête, renouant ainsi avec sa traditionnelle ouverture sur le large”, a souligné le président de la Fondation, Tahar Ben Jelloun, cité dans le communiqué.
Le festival célèbrera ainsi l’image en tant que langage universel capable de questionner, de rassembler et d’émouvoir, favorisera les échanges interculturels et contribuera au rayonnement de Tanger, ainsi qu'à son attractivité touristique.
Bouillon de culture
Soirée artistique
Le Conseil national de la musique (membre du Conseil international de la musique, partenaire officiel de l'UNESCO) organise, vendredi au théâtre Al Mansour de Rabat, une soirée artistique à l'occasion du Nouvel An amazigh 2976.
Cet événement, initié en coopération avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - Département de la culture, en partenariat avec des acteurs culturels, se veut une célébration du patrimoine culturel amazigh, en tant que pilier de l'identité nationale marocaine, et tient à consacrer son statut civilisationnel et sa symbolique historique dans la mémoire collective.
La soirée, qui sera animée par une pléiade d'artistes, vise également à contribuer au renforcement du dynamisme artistique que connaît la ville de Rabat, à valoriser le patrimoine amazigh dans ses dimensions artistiques et symboliques, ainsi qu'à offrir un espace permettant de faire découvrir la richesse de la culture amazighe à un public plus large.
Représentation théâtrale
La Villa des arts de Rabat accueillera, jeudi, une représentation théâtrale intitulée "Le livre de l'Eternité de Muhammad Iqbal", présenté par l'artiste Hassan El Jaï.
D'après les organisateurs, cette œuvre est une adaptation libre du livre "Javid-nama" du penseur et poète Muhammad Iqbal, dédié à son fils Javid, dont le nom signifie "immortel" en persan.
Hassan El Jaï présentera son adaptation libre de cet ouvrage en lecture dramatique, accompagné par Saïd Nouiar sur des instruments de musique traditionnels.
Représentation théâtrale
