La première édition de “Photo Tanger - Festival international de l’image” se tiendra, du 17 juin au 31 août, dans divers lieux culturels et espaces publics de la ville du Détroit.



Ce festival international de l'image ambitionne de contribuer culturellement à la dynamique qui anime la ville du Détroit, en renouant avec son riche héritage photographique et en explorant les pratiques visuelles contemporaines, ainsi que leurs évolutions créatives, indique un communiqué de la Fondation “Photo Tanger”.



Cet événement se veut un festival à la fois ancré localement et ouvert sur le monde, mettant en lumière de nouveaux regards et favorisant les échanges interculturels, à travers la présentation des œuvres d’artistes établis et émergents, d’ici et d’ailleurs.



Il s’adresse particulièrement au jeune public en développant, en partenariat avec le ministère de la Culture, des projets pédagogiques qui visent à initier les jeunes aux pratiques et savoir-faire liés à la photographie, créant ainsi un environnement favorable à la transmission et au partage.



Le thème de cette première édition, “L’appel du large”, rend hommage à cette ville tournée vers la Méditerranée et l'océan Atlantique, évoquant l'ouverture à l’altérité et au voyage depuis l’antiquité, fait savoir la même source, notant que le thème souligne également l'attrait culturel durable de Tanger.



“Photo Tanger, le premier festival international de l’image, rend justice à la ville et à ses histoires. Expositions de photos, projections de films au Cinéma Alcazar, cher à ma mémoire. Tanger sera de la fête, renouant ainsi avec sa traditionnelle ouverture sur le large”, a souligné le président de la Fondation, Tahar Ben Jelloun, cité dans le communiqué.



Le festival célèbrera ainsi l’image en tant que langage universel capable de questionner, de rassembler et d’émouvoir, favorisera les échanges interculturels et contribuera au rayonnement de Tanger, ainsi qu'à son attractivité touristique.