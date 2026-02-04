Le Festival Comediablanca poursuit à Bruxelles sa tournée internationale

Le public bruxellois était au rendez-vous, lundi soir au Cirque Royal de Bruxelles, avec une soirée humoristique haute en couleur : le Festival Comediablanca, qui a atterri dans la capitale belge dans le cadre d'une tournée internationale.



Lancé à Casablanca en 2023, le Festival Comediablanca s’est rapidement imposé comme un rendez-vous majeur de l’humour, attirant plus de 11.000 spectateurs en seulement deux éditions. L’événement met à l’honneur des humoristes confirmés et des jeunes talents, venus du Maroc et d’autres horizons.



Lors de son escale au Plat Pays, le public a été choyé avec un casting de haut niveau : Oualas, Jalil Tijani, Mimo Lazrak, John Sulo, Sarah Lélé, Mehdi Bousaidan, Bouder, avec comme invité d’honneur le célèbre comédien Gad El Maleh.



Conçu comme une plateforme de rencontre et d'échange, Comediablanca offre une vitrine internationale aux artistes marocains tout en encourageant la coopération avec des humoristes francophones et africains.

Le festival accueille des figures reconnues du stand-up, aux côtés de jeunes talents émergents.



Dans un mot d’ouverture, les fondateurs du festival, Saâd Lahjouji et Myriam Bouayad, ont souligné que cet événement est, plus qu’un festival, une rencontre, un mélange de cultures, de langues, d’histoires et de rires. "On voulait créer un événement où l’humour rassemble, où on peut rire de tout, tous ensemble, sans frontières", ont-ils dit.



De son côté, l’ambassadeur du Maroc en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, Mohamed Ameur, a estimé que dans un monde marqué par de nombreuses tensions et incertitudes, le rire n’est pas anodin, mais un langage universel, un espace d'évasion et un pont entre les cultures.



"Le rire nous rappelle que malgré nos différences, nous partageons la même humanité", a-t-il noté, saluant la contribution de ce festival au rayonnement de la culture marocaine et à la promotion des jeunes talents marocains, véritables ambassadeurs des valeurs de dialogue et d’ouverture qui marquent la culture marocaine.



Bruxelles est la troisième étape de cette tournée internationale après Paris et Abidjan. Le festival aura également lieu à Montréal en mai prochain avant de revenir à Casablanca.

