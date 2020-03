Le MAT renoue avec la victoire

La Renaissance de Zemamra s'est inclinée à domicile face au Moghreb de Tétouan (1-2), en match comptant pour la 18è journée du Botola Pro D1, disputé dimanche au stade Ahmed Chokri.

Les hommes de Said Chiba ont ouvert le score à la 31è minute par le biais d'Abdessamad Lmbarky avant que Youssef Ettourabi (48è) et Ayoub Lakhal (91è) n'inversent la vapeur pour le club de Tétouan.

Grâce à cette victoire, le Moghreb de Tétouan se hisse à la septième position du classement avec un total de 25 points, ex aequo avec le Difaâ d'El Jadida, tandis que le club de Zemamra stagne à la dixième place avec 20 unités, aux côtés de l'Olympic de Safi et l'Olympique de Khouribga.

Par ailleurs, le Raja de Béni-Mellal et l’Olympic de Safi se sont quittés sur un nul blanc (0-0), en match disputé dimanche soir au stade municipal d'Oued Zem.

Les deux clubs se sont neutralisés au sortir d'une rencontre insipide qui a manqué d'occasions franches de part et d'autre.

Au terme de la rencontre, l'Olympic de Safi se hisse à la neuvième position du classement avec un total de 21 points, ex aequo avec le Youssoufia de Berrechid, tandis que le club de Béni Mellal est toujours lanterne rouge avec 5 unités.

Pour rappel, le bal de cette journée a été ouvert vendredi par la rencontre qui a opposé l’OCK au RCOZ et s’est soldée sur un nul blanc. Samedi au stade d’honneur à Oujda, le MCO a été accroché par le DHJ : 1-1.

Cette journée a été amputée de quatre matches reportés à une date ultérieure. Il s’agit des rencontres ASFAR-HUSA, IRT-WAC, Raja-CAYB et RSB-FUS.