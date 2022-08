Le MAS renforce son effectif

Le Maghreb de Fès (MAS), section football, vient de renforcer son effectif en perspective de la prochaine saison sportive.



Le club de la capitale spirituelle vient ainsi de s'attacher les services de six nouveaux joueurs, a annoncé son président, Ismail Jamai Ghazlani, lors d’une conférence.



Il s’agit de Imad Errahouli, Omar Jerrari, Soufiane Lagzir, Karim Elhachimi, Mohamed Badaoui et Soufiane Saadane, a-t-il précisé, ajoutant que cette action s'inscrit dans le cadre des objectifs tracés par le club depuis 2019 à court, moyen et long termes.



"La première année, nous avons travaillé pour satisfaire la demande du public de Fès, ce qui a permis un retour rapide en DI et en deuxième année, l'équipe a maintenu sa position parmi celles d'élite, puisqu'elle s'est classée 7ème malgré des contraintes dues à la propagation de l'épidémie de Coronavirus et à l’absence du public".



"L'année dernière, l'équipe a signé un parcours honorable sous la direction du cadre tunisien Abdelhay Ben Soultane que nous remercions vivement pour le travail professionnel qu'il accomplit, puisque l'équipe s'est classée quatrième avec le retour du public aux gradins", a relevé M. Jamai.



Le président du MAS a aussi souligné que durant la prochaine saison footballistique, "notre objectif est de créer une équipe compétitive capable de jouer des rôles pionniers en championnat et en coupe pour assurer une participation africaine et satisfaire le public fassi", ajoutant que dans ce cadre, "nous travaillons pour restructurer l'équipe sur les plans administratif, financier et sportif et développer les infrastructures dans le but de construire l'Académie du MAS de football".



Cette rencontre a été marquée par un hommage rendu au directeur sportif du MAS, Moustapha Khalfi, pour les services rendus à l’équipe, et la présentation du projet de construction de l’Académie de football du MAS et des nouveaux joueurs.