Le Kawkab promu en D1

Le Kawkab de Marrakech (KACM) a été promu officiellement en Botola Pro D1, après son match nul mercredi à Oujda face au Mouloudia local sur le score de 1 but partout, pour le compte de la 29è et avant dernière journée de la Botola Pro D2 de football.



Au terme de ce nul, le KACM, qui a évolué chez les amateurs lors de la saison 2022-2023, porte son actif à 52 points en tête du classement de la D2.



Vainqueur de la Botola Pro D1 à deux reprises, en 1958 et 1992, de six titres de la Coupe du Trône (1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1986-1987, 1990-1991 et 1992-1993) et d'une Coupe de la Confédération de la CAF en 1996-1997, le KACM est le 5e club le plus titré du Royaume.



L’autre billet d’accès direct à la D1 sera disputé entre l’Union Yaacoub El Mansour (2è/50 pts) et le Raja Béni Mellal (3è/47 pts). Le club rbati a disposé du Rapide Oued Zem (3-1), tandis que le Raja Béni Mellal a perdu à domicile face au Chabab Atlas Khénifra (0-1). Les équipes classées aux 3e et 4e places de la Botola Pro D2 disposent également d’une chance pour accéder à la division supérieure grâce au nouveau système de barrages mis en place à partir de cette saison par la Ligue nationale de football professionnel. Elles affronteront en aller-retour le Hassania Agadir et la JS Soualem.



En bas du tableau, le suspense a battu son plein entre plusieurs clubs menacés de relégation, notamment le Youssoufia Berrechid, l’Olympique Khouribga et le Rapide Oued Zem.



Si le Youssoufia Berrechid a réalisé une bonne opération en battant un concurrent direct, en l’occurrence l’OCK par 2 buts à 1, le Rapide Oued Zem a chuté face à l’Union Yaacoub El Mansour (3-1). L’OCK et le Rapide Oued Zem, sont donc relégués chez les amateurs, tandis que le KAC Kénitra, le Mouloudia Oujda et le Youssoufia Berrechid tenteront d'éviter, lors de la prochaine et dernière journée, les 13è et 14è places, qui les conduiraient à disputer les matches de barrages pour le maintien en D2.