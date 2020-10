Le KACM, section basket, tient son AGO

Le Kawkab athlétique club de Marrakech (KACM), section basketball, a tenu, vendredi à Marrakech, une assemblée générale ordinaire (AGO) au titre de la saison sportive 2019-2020 après la décision de se transformer en une association à activité unique depuis janvier dernier. Cette AG, tenue en présence du président du club, Abdelhak Kouisser, et d’adhérents de l’association, a examiné les principaux défis auxquels font face les équipes masculine et féminine, ainsi que les moyens à même de réaliser des résultats positifs durant la saison sportive, qui débutera en novembre prochain. Dans une déclaration à la MAP, M. Kouisser s’est félicité des conditions amicales qui ont marqué les travaux de cette AG tenue dans une conjoncture exceptionnelle liée à la pandémie de la Covid-19. Et d’indiquer que les travaux ont été axés sur les préparatifs en cours en prévision du début du championnat national en novembre prochain. M. Kouisser a fait savoir que le club a pris toutes les dispositions en prévision de l’entame du championnat en effectuant les tests PCR au profit des joueurs et en déposant une demande aux autorités locales pour la reprise des entraînements à la salle couverte Zerktouni et la mise en place d’un protocole sanitaire pour la prévention contre la propagation de la Covid-19 dans les rangs du staff technique et des joueurs. Il a tenu à rappeler que le club a signé avec deux entraineurs expérimentés pour les équipes séniors. Il s’agit de Mohamed Abid qui dirigera l'équipe masculine alors que la mission d’entraîner la section féminine a été confiée au cadre technique Hamid Saidi. Lors de cette AG, les membres ont convenu de la constitution d’une équipe qui évoluera en 3è division afin d’attirer les jeunes talents de ce sport et les former en vue de leur permettre de jouer dans la division excellence (DEX-H). Le KACM, section basketball, ambitionne de monter en DEX-H lors de la saison prochaine et de rendre au basketball marrakchi son éclat d’antan.