Le HUSA et la RSB au dernier carré de la Coupe de la Confédération

Joli grand chelem pour les clubs marocains engagés en compétitions continentales. Après le Wydad et le Raja en Ligue des champions, dimanche, c’était au tour de la RSB et du HUSA de décrocher leurs tickets pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération CAF.

Pour le Hassania qui recevait l’équipe libyenne d’Al Nasr, ce quart de finale retour, disputé à huis clos au Grand stade d’Agadir, était une simple formalité après la large victoire des Soussis à l’aller par 5 à 0.

Le HUSA a dû attendre la seconde période pour ouvrir la marque par l’entremise de Karim El Berkaoui à la 68ème minute sur penalty, portant désormais son capital buts à neuf réalisations, ce qui fait de lui le meilleur buteur de cette C2.

Quant au deuxième but, il a été inscrit par Réda Atassi au temps additionnel (90+5).

Du côté du stade municipal de Berkane, la RSB avait à en découdre avec la formation égyptienne d’Al Masry de Port Saïd. Les deux protagonistes s’étaient neutralisés lors du match aller (2-2), un résultat qui qualifiait au coup d’envoi de la seconde manche les hommes d’Abdelhadi Sektioui, mais il fallait se méfier de cet adversaire venu à l’Oriental dans l’espoir de renverser la tendance.

L’expérience de la RSB, finaliste de la précédente édition, a prévalu, scellant les débats de cette confrontation sur le score de 1 à 0, but signé Larbi Naji à la 40ème minute de jeu.

Mission accomplie pour le HUSA et la RSB qui s’affronteront début mai pour le compte d’une demi-finale 100% marocaine, alors que l’autre match devra opposer les Egyptiens de Pyramids aux Guinéens de Horoya Conakry.

Malgré sa défaite à domicile par 1 à 0, Pyramids s’est qualifié au détriment des Zambiens de Zanaco après avoir fait l’essentiel à l’aller en s’imposant par 3 à 0. Pour ce qui est du Horoya, il a éliminé le club nigérian d’Enyimba, suite à sa victoire par 2 à 0, sachant que l’issue de parité (1-1) avait sanctionné les débats du match aller.

A signaler que la finale de la Coupe de la Confédération aura lieu fort probablement au Complexe Prince Moulay Abdellah à Rabat et la décision de la CAF à ce propos sera rendue le 12 courant. Contrairement à la finale de la Ligue des champions où trois villes sont candidates, à savoir Casablanca, Tunis et Douala.

Au sujet de la C1, il y a lieu de rappeler que les demi-finales seront une explication maroco-égyptienne, avec comme affiches WAC-Al Ahly et Raja-Zamalek.