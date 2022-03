Le HUSA ajoute la RSB à son tableau de chasse

Le Hassania d'Agadir a battu la Renaissance de Berkane par 2 buts à 0, mercredi au Grand stade d'Agadir, pour le compte de la 19e journée de la Botola Pro D1.



Le Hassania d'Agadir a ouvert la marque à la 19e minute par Djibril Diop. Il a ensuite creusé l'écart grâce à un but de Youssef Mehri à la 55e minute. Suite à cette rencontre, le Hassania Agadir grimpe à la 11e place du classement avec 22 points, alors que la RS Berkane, 28 points, reste à la troisième place.



Pour ce qui est des autres matches comptant pour cette manche, ils ont débouché sur les résultats suivants : OCS-FUS : 2- 1, SCCM-RCOZ : 4-1, MASMCO : 1-0, OCK-JSS : 0-0, ASFAR-DHJ : 3-1, CAYB-WAC : 0-0 et Raja-IRT : 1-0.



Il y a lieu de signaler que le championnat se poursuivra en cette fin de semaine pour le compte de la 20ème journée. Le bal sera ouvert vendredi par les oppositions RCOZ-OCS et CAYB-MAS. Samedi, trois matches sont à l’ordre du jour, à savoir MCO-HUSA, WAC-SCCM et FUS-AS FAR, alors que le programme dominical se décline comme suit : DHJ-OCK, IRT-JSS et RSB-Raja, un match au sommet en vue de tourner la page de cette 20ème journée qui annonce le début du dernier tiers de l’exercice.



Programme Botola Pro D1

Vendredi

18h15 : OCK-OCS au complexe OCP de Khouribga

20h30 : CAYB-MAS au complexe sportif de Berrechid