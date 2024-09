Le Festival MedFilm, une reconnaissance du rôle du Royaume dans l'industrie cinématographique mondiale

L'organisation du Festival MedFilm-Maroc, qui constitue une continuité du Festival MedFilm de Rome, est une reconnaissance du rôle du Royaume dans l'industrie cinématographique mondiale, a indiqué, mercredi à Rabat, l'ambassadeur de l'Italie au Maroc, Armando Barucco.



Intervenant lors de la présentation de la troisième édition du festival, M. Barucco a souligné que l'organisation de cette manifestation culturelle au Maroc reflète aussi le réseau privilégié de partenariats culturels créé ces dernières années avec plusieurs institutions marocaines.



Le festival, organisé du 25 au 29 septembre à Rabat sous le thème "La Méditerranée.. une mer de cinéma", fait désormais partie intégrante d'une saison culturelle articulée et multidimensionnelle au Maroc, qui touche à la fois le théâtre, l'art contemporain, le design, la musique, la danse, la littérature, la gastronomie, etc.



De son côté, la directrice de l'Institut culturel italien de Rabat, Carmela Callea a précisé, dans une déclaration à la MAP, que la troisième édition du Festival MedFilm constitue une réelle incarnation d'une culture commune réunissant les pays de la région méditerranéenne et réaffirme que cette région est bien plus qu'une étendue géographique, mais "un espace de coopération permanente entre les pays des rives de la Méditerranée".



Dans ce sens, elle a estimé que le cinéma incarne l'expression de l'identité méditerranéenne, basée sur la compréhension de l'autre et la convergence des cultures, des langues et des religions.

Organisé par l'ambassade d'Italie au Maroc et l'Institut culturel italien de Rabat en collaboration avec l'Association Methexis Onlus, la Fondation Hiba, le Cinéma Renaissance de Rabat, la Cinémathèque de Tanger et l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel et du cinéma de Rabat (ISMAC Rabat), le Festival consolide le dialogue avec la tradition cinématographique du Royaume et réaffirme le lien de proximité culturelle qui unit l’Italie et le Maroc.

Grâce au partenariat fort et consolidé avec la Fondation Hiba et l'ISMAC, MedFilm au Maroc se présente avec un programme riche en avant-premières et en événements spéciaux. La sélection des 20 films proposés cette année est confiée aux programmateurs Alessandro Zoppo et Martina Zigiotti, sous la direction artistique de Ginella Vocca.

Sept films italiens, sélectionnés parmi les plus primés de 2024, figurent au programme, en commençant par l'événement d'ouverture, "Moi, capitaine" de Matteo Garrone, une odyssée aventureuse et émouvante de deux jeunes sénégalais rêvant d'un avenir en Europe, film lauréat de sept David di Donatello et candidat dans la sélection finale des Oscars 2024 pour le meilleur film international, ajoute-t-on.

Le programme italien est réhaussé par les avant-premières de "Gloria!" de Margherita Vicario, un hommage passionné et vital aux grandes musiciennes oubliées de l'histoire ; "Laf" (Palazzina Laf) de Michele Riondino, film courageux sur une grande blessure de l'histoire italienne, lauréat de trois David di Donatello et de deux Nastri d'Argento ; "Un mondo a parte" (Un monde à part, A World Apart) de Riccardo Milani, une comédie douce-amère sur le monde de l'école, grand succès au box-office, le court-métrage "Tilipirche" (Sauterelles, Grasshoppers) de Francesco Piras, court de clôture de la SIC de Venise 80 et sélectionné à Clermont-Ferrand 2024, les documentaires "L'esercito più piccolo del mondo" (L'armée la plus petite du monde, The Smallest Army in the World) de Gianfranco Pannone et "Parlate a bassa voce" (Parlez à voix basse, Speak in a Low Voice) de Esmeralda Calabria, présentés en projection spéciale pour les étudiants de l'ISMAC.