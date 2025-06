Festival du cinéma et de l'immigration d'Utrecht : Le film marocain "Pourquoi..?" remporte le Grand Prix

Soutien



Quelque 7,97 millions de dirhams (MDH) ont été alloués au soutien de 90 projets dans les domaines de la musique, de la chanson, des arts de la scène et chorégraphiques au titre de la première session de 2025, a annoncé le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

La Commission de soutien aux projets culturels et artistiques, qui s’est réunie du 22 avril au 15 mai derniers, a examiné 315 projets dont 90 ont été sélectionnés pour bénéficier de ce soutien, précise le ministère dans un communiqué.

Il s'agit de 85 projets de production musicale et du chant qui ont bénéficié d'un soutien total de 7,48 MDH, de 3 projets dans le domaine de la promotion et la distribution du produit musical et des chansons (360.000 dirhams) et de 2 projets chorégraphiques et des arts de la scène (130.000 dirhams).

Aucun projet n’a été retenu dans le domaine de la participation aux festivals internationaux de musique et celui des résidences artistiques.



Présidée par Samir Bahajin, la Commission de soutien aux projets culturels et artistiques dans les secteurs de la musique, de la chanson et des arts de la scène et chorégraphiques comprend Najia Lattaoui, Lamiae Azizi, Younes Taleb, Abderrahmane El Hafid, Mohamed Damou, Karim Achour, Mohamed Mazouzi et Younes Ghaouti.