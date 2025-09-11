Le FUS de Rabat entame la nouvelle saison avec un esprit renouvelé et une identité ancrée

Le FUS de Rabat entame la nouvelle saison de la Botola Pro D1 (2025-2026) de football avec un moral au beau fixe, fidèle en cela à son identité et ambitieux de jouer les premiers rôles cette saison.



L'identité du club rbati, qui a fait la renommée de l'équipe, reste, ainsi, intacte : un jeu collectif, un esprit d'équipe et une discipline tactique inébranlable. A cela s'ajoute une conviction profonde quant à l'importance de la formation des jeunes talents.



Le staff technique, dirigé par le cadre national Said Chiba, a profité de la période d'entraînement estivale pour miser sur les points forts de l'équipe et combler les lacunes apparues la saison dernière. Il a également mis au point un programme visant à améliorer la condition physique des joueurs, afin qu'ils soient prêts à entamer le rythme intense de la compétition tout au long de la saison.



Dans une déclaration à la MAP, Chiba a indiqué que les préparatifs de cette année ont pris beaucoup de temps en raison du changement du programme de la prochaine saison, ajoutant que cette période comprenait plusieurs phases caractérisées par une intense préparation physique.



Il a ajouté que cette période a également été ponctuée de matchs amicaux, ainsi que deux stages de préparation.



Concernant les recrutements de cette saison, il a déclaré qu'ils ont porté sur les postes où le besoin est pressant, notant que sept joueurs ont été recrutés pour remplacer ceux qui sont partis la saison dernière, se félicitant dans ce sens de la qualité technique des nouveaux arrivants.



Il s'agit de recrutements qualitatifs à différents postes et visant à renforcer l'effectif de l’équipe de Rabat, à l’instar du défenseur Amine Farhane (27 ans) en provenance d'Al-Nasr de Libye, du défenseur Yassine Amhih (26 ans) qui a rejoint l'équipe en provenance du Moghreb de Tétouan, pour renforcer la ligne défensive.



Au milieu de terrain, le FU a fait appel aux services d’Ismail Moutaraji (25 ans) en provenance du Wydad de Casablanca.



En attaque, le club a fait signer le Rwandais Arthur Gitego (23 ans) venant de Ferroviário de Beira du Mozambique, en plus de Mohamed El Badoui (Maghreb de Fès) et Ali El Harrak (27 ans) dans un transfert libre après la fin de son contrat avec l’Ittihad de Tanger.



L’équipe s'est également attachée les services du gardien de but Ayoub Lakred en provenance du club tanzanien de Simba.



L'entraîneur Said Chiba a, par ailleurs, souligné que l'objectif est de viser les premières places, tout en offrant l'opportunité aux jeunes joueurs, en droite ligne avec la philosophie du club.



Fondée en 1946, le FUS de Rabat a remporté le championnat national lors de la saison 2015-2016 et a soulevé la Coupe du Trône à six reprises en 1967, 1973, 1976, 1995, 2010 et 2014. Il avait également brillé au niveau continental en remportant la Coupe de la Confédération de la CAF en 2010.



L'équipe a terminé la saison dernière à la quatrième place, ce qui conforte sa place parmi les ténors du football marocain.