Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Karate Combat : Oussama Assli sacré champion du monde à Miami

Dimanche 14 Décembre 2025

Karate Combat : Oussama Assli sacré champion du monde à Miami
Karate Combat : Oussama Assli sacré champion du monde à Miami
Autres articles
Le Marocain Oussama Assli a été sacré champion du monde de Karate Combat (KC) dans la catégorie Welterweight (77 kg) en battant, récemment à Miami (Etats-Unis), l'Australien James Honey, double champion du monde.

Oussama Assli a décroché la ceinture d’or au terme d’un combat intense qui s’est étendu sur cinq rounds. La détermination, l’intelligence tactique et la condition physique remarquable de Assli ont fait la différence.

Ce sacre couronne un parcours impressionnant. Assli s’était qualifié pour ce combat après quatre victoires consécutives face à des adversaires de haut niveau issus de Russie, des Etats-Unis et d’Espagne, confirmant son ascension fulgurante au sein de la catégorie Welterweight.

En soulevant la ceinture d’or, il porte désormais son bilan professionnel à 21 victoires pour seulement 2 défaites, tout en conservant un parcours parfait au sein de l’organisation KC, 5 combats – 5 victoires, sans la moindre défaite.

Il devient ainsi le premier Marocain à remporter ce titre, hissant les couleurs du Maroc dans une discipline réputée pour être "l’arène des champions".

Libé

Lu 100 fois

Tags : champion du monde à Miami, Karate Combat, Oussama Assli

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication