Le Design Thinking ou la démocratisation de l’innovation

Trouver une nouvelle solution, ce qui revient à trouver une nouvelle idée, est ce qui caractérise l’être humain des autres espèces sur terre. Trouver de nouvelles idées est une compétence innée de l’être humain. L’évolution de notre civilisation en est la preuve.



Cependant, les couches des croyances limitantes, les présupposées, les images altérées de soi pourraient cacher ce potentiel. La bonne nouvelle est qu’il est toujours disponible une fois l’occasion se présente. Il faudrait juste créer un environnement de sécurité psychique tolérant le droit à l’erreur, faciliter l’inclusion pour avoir d’autres perspectives et sortir des sentiers battus. Il faudrait aussi créer un environnement d’inspiration en laissant mûrir les idées. Les idées sont affinées, synthétisées et priorisées, il faudrait, dans une étape suivante, les faire sortir pour les confronter à la réalité.



Construire pour apprendre



L’une des grandes caractéristiques du Design Thinking est le fait de construire pour apprendre. Une idée générée dans l’esprit, loin de la réalité ne sera jamais parfaite ni complète. Il faudrait lui donner vie sous forme de prototypes. Plusieurs types de prototypes sont disponibles et les plus utilisés sont; le prototypage digital, celui physique et celui basé sur la conception d’expérience. Tous les prototypes ont un objectif commun, celui d’apprendre pour améliorer. Une fois de plus, il faudrait avoir un esprit ouvert pour capter les « feedback » et voir comment ils peuvent être intégrés. Les cycles de prototypage et apprentissage sont répétés tous en utilisant les trois filtres du Design Thinking, — utilité, faisabilité et viabilité — jusqu’à ce que le produit/solution/service optimal est atteint.

Utilité : répondre à un besoin de façon ergonomique

Faisabilité : technologie et matériel disponibles

Viabilité : financièrement rentable et réalisant un bénéfice durable





Fig. 2 : Les trois filtres du Design Thinking



Une fois le produit/service/solution est créé, il devrait être partagé avec les parties prenantes concernées, bailleurs de fonds, clients/consommateurs sous forme d’une belle histoire afin d’exploiter le potentiel d’influence des narratives.



Partager un produit/ service/solution revient à raconter une belle histoire

« Raconter une histoire » a plusieurs forces dont les principales sont : le pouvoir d’influence, la transmission de message et la faculté de mémorisation.



Qui n’a pas été influencé par les héros Winston Smith, Julia et Big Brother du roman 1984 de George Orwell, Jean Valjean et Inspecteur Javert du roman les misérables de Victor Hugo, Gervaise de l’Assommoir d’Emile Zola et beaucoup d’autres. L’être humain aime s’identifier aux héros des histoires racontées. Par cette identification aux personnages, nous sommes influencés qu’on le veuille ou non. Les personnages des grands romans nous inspirent et nous continuons à les admirer des dizaines d’années voire des siècles après leur création.



La charge émotionnelle qu’ils nous ont transmise nous aide à les mémoriser comme s’ils continuent à vivre avec nous. Combien de personnes nous avons rencontrées dans note vie, et nous ne rappelons que de peu d’entre elles alors que des personnages virtuels continuent à vivre parmi nous, dans notre esprit. C’est parce qu’ils nous ont influencés par leur forte charge émotionnelle.



Combien de messages nous ont-ils transmis et qu’on a acceptés sans discussion. Une simple consultation des sites web nous fait remarquer la présence de citations d’auteurs qu’ils ont mises sur les lèvres de leurs personnages et qu’on accepte parce qu’on pense qu’elles sont conformes à notre façon de penser.



Raconter une histoire liée à un produit/service/solution est la meilleure façon de le faire ancrer dans l’esprit du consommateur, lui donner vie et cette vie sera la plus longue possible. Une simple revue des messages publicitaires permet de se rendre compte du pouvoir de raconter une histoire. Le Design Thinking recommande aussi d’utiliser cette force pour mémoriser le produit et lui assurer une vie, la plus longue possible et aider les consommateurs potentiels à s’identifier aux personnages l’utilisant aussi imaginaires soient-ils.



Ça commence d’abord par le courage



Le Design Thinking est une approche qui rend le processus d’innover à la portée de tout le monde, une fois ce processus maîtrisé. Cependant, le fait de disposer d’une méthode ou d’une compétence n‘est toujours pas suffisant pour l’appliquer. Des préalables sont nécessaires dont le principal est le fait de sentir le courage de le faire. Avoir le courage de présenter quelque chose d’incomplet pour l’achever ensuite; avoir le courage et l’ouverture d’esprit pour apprendre à n’importe quel moment et de n’importe qui pour améliorer ce qui a déjà été fait est l’un des principes du Design Thinking.



Il va sans dire que le Design Thinking nécessite un changement de la culture afin d’encourager le travail collaboratif. Ce type de travail ne pourra réussir que si l’organisation permet de développer les compétences des collaborateurs dans le domaine et surtout leur donner la permission de penser librement afin d’innover. Innover c’est avoir le droit à l’erreur.



Dans ces conditions, la capacité d’innover par l’adoption de l’approche du Design Thinking n’est plus réservée aux grandes sociétés, elle est devenue à portée de main. Le Design Thinking a rendu possible l’innovation de masse, une sorte de « démocratisation » de cette capacité, devenue plus que jamais une nécessité.



Par Abderrazak Hamzaoui

