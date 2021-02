Le DHJ reprend le championnat du bon pied

La longue trêve d’un peu plus d’un moins a profité au Difaâ Hassani d’El Jadida qui a réussi à signer sa première victoire de la saison, et ce au terme de son match contre la Renaissance de Zemamra comptant pour la sixième journée de la Botola Pro D1 de football Inwi. Les Jdidis, qui ont évolué, dès la 23èmeminute de jeu, en infériorité numérique après l’expulsion de Yassine Dahbi, se sont contentés d’assurer l’essentiel, une courte victoire par 1 à 0, but sur penalty transformé par Abdelfettah Hadraf à huit minutes de la fin du temps réglementaire Plus tôt dans la journée, le HUSA et le Moghreb de Tétouan ont fait match nul (1-1), au moment où le RCOZ s'est imposé (1-0) en déplacement sur l'Ittihad de Tanger.



Bonne opération donc du Rapid Oued Zem qui s’est adjugé le gain du match suite à un but de Brahim El Bahraoui à la 24ème minute. Quant à la rencontre HUSA-MAT, sanctionnée, comme précité, par une issue de parité, c’est le club gadiri qui a ouvert la marque en premier après une réalisation d’Abderrahim Amekrane (45+1), recruté par le Hassania lors du dernier mercato hivernal. Les Tétouanais sont parvenus à égaliser en seconde période, à la 66ème minute, par l’intermédiaire de Hicham El Khaloua. Il y a lieu de signaler que cette sixième journée du championnat devait se poursuivre hier par la programmation de trois rencontres, à savoir Chabab de Mohammédia – Mouloudia d’Oujda, Olympic de Safi – Maghreb de Fès et Youssoufia de Berrechid – Renaissance de Berkane. Les deux derniers matches comptant pour cette journée auront lieu au courant de cette semaine, le premier mardi entre le Wydad de Casablanca et le FUS de Rabat (19h30) et le second mercredi toujours à 19h30 entre l’AS FAR et le Raja.



Par ailleurs, les clubs de la Botola ProD2 de football ont abordé le weekend dernier les péripéties de la dixième manche, ce qui correspond à la fin du premier tiers du championnat. Vendredi, le Raja deBéni Mellal a eu raison de l’Ittihad de Khémisset par 1 à 0, alors que samedi, les trois confrontations programmées se sont achevées sur des matches nuls : Jeunesse Sportive Salmi - KAC Kénitra 1 – 1, Racing Casablanca - Jeunesse Benguerir 2 – 2 et Widad Témara - Widad Fès 0 – 0. Hier, trois matches devaient avoir lieu : Chabab Atlas Khénifra - Olympique Khouribga, AS Salé - Stade Marocain et Union Touarga - Olympique Dcheira. Tandis que jeudi à 15 heures, le Kawkab de Marrakech accueillera le Tihad de Casablanca. Ce match risque d’être reporté au cas où la requête du TAS serait satisfaite par la LNFP. Le club casablancais avait demandé à ce que cette opposition soit décalée d’une semaine du fait qu’il ne devrait regagner Casablanca que ce mardi après un long voyage en Zambie pour disputer son match de la Coupe de la Confédération contre FC Nkana.



M. Bouarab