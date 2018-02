Le DHJ et la RSB à l’heure africaine

La compétition africaine reprend ses droits au niveau des clubs. Si le WAC, champion sortant de la Ligue des champions, et le Raja (Coupe de la CAF) seront exempts du tour préliminaire, le DHJ et la RSB devront faire leur entrée en matière dès ce week-end.

Pour ce qui est de la Ligue des champions qui en est à sa 22ème édition, le DHJ affrontera, ce samedi à partir de 19 heures au stade El Abdi à El Jadida, le représentant de la Guinée-Bissau, Sport Bissau Benfica, dans un match qui sera arbitré par des referees égyptiens avec Amin Mohamed Omar au centre assisté par Ahmed Tawfik Teleb Ali et Youssef Wahid Youssef Elbosaty.

Lors de ce match aller, le Difaâ est tenu de mettre le paquet en vue d’aborder le match retour dans de bonnes dispositions. L’entraîneur du club, Abderrahim Taleb, s’est dit confiant, croyant savoir le style de jeu de son adversaire, neuf fois champion local et dont la dernière sortie sur la scène africaine remonte à 2010.

Un club qui n’est jamais parvenu à franchir le cap du tour préliminaire et l’on voit mal comment il pourrait déroger à cette règle. Aux joueurs jdidis de saisir à fond leur chance et d’honorer leur statut de favoris.

En Coupe de la CAF, la Renaissance de Berkane retrouvera pour la seconde fois de son histoire la C2 continentale, héritant à ce tour de chauffe de la formation sénégalaise de Mbour Petite Cote. Le match aller est prévu ce dimanche à 18h30 au stade de Berkane qui a rouvert ses portes après avoir subi un nouveau lifting.

Sous la conduite de Mounir Jaouani, la RSB entretient l’espoir légitime de faire bonne figure dans cette Coupe de la CAF et, d’après les dirigeants du club, l’objectif premier serait d’atteindre la phase de poules. La RSB pourra compter sur quelques éléments aguerris, notamment son attaquant Ayoub El Kaabi qui sera de nouveau suivi par bon nombre d’observateurs et qui aura à cœur de réussir sa campagne et de rééditer sa performance du CHAN où il a été sacré meilleur buteur avec 9 réalisations.

A souligner que cette rencontre sera sifflée par un trio d’arbitrage camerounais composé de Neant Alioum secondé par Evarist Menkouande et Ernest Nikenjii Ekokobe.