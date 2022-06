Le Costa Rica dernier qualifié au Mondial

Le Costa Rica a décroché mardi le dernier billet pour le Mondial-2022 au Qatar en battant la Nouvelle-Zélande 1-0 dans le pays hôte de la compétition, lors de l'ultime match de barrage d'une campagne de qualification entamée en juin 2019.



Grâce à cette victoire décrochée suite à un but de Joel Campbell, les coéquipiers du gardien du Paris SG Keylor Navas disputeront leur troisième Mondial consécutif. Ils seront logés dans le très relevé groupe E, aux côtés de l'Espagne, de l'Allemagne et du Japon.



Ci-dessous les 32 nations qualifiées:



. Zone Afrique: Cameroun, Ghana, Maroc, Sénégal, Tunisie

. Zone Amérique du Sud: Argentine, Brésil, Equateur, Uruguay

. Zone Amérique du Nord et centrale: Canada, Etats-Unis, Mexique, Costa Rica

. Zone Asie: Qatar (pays-hôte), Arabie Saoudite, Australie, Corée du Sud, Iran, Japon

. Zone Europe: Angleterre, Allemagne, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, France, Pays-Bas, Pays de Galles, Portugal, Pologne, Serbie, Suisse.