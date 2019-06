Le Cameroun confirme et le Ghana rate son entrée

Les sélections béninoise et ghanéenne se sont quittées sur un nul (2-2) mardi à Ismaïlia, en match de la première journée (groupe F) de la Coupe d'Afrique des nations de football Egypte-2019.

Dès la 2ème minute, les Béninois ont ouvert le score grâce à Mickaël Poté qui a mis le ballon au fond du filet après s'être déjoué du défenseur central ghanéen. La réaction des Black Stars ne s'est pas fait attendre, puisque les frères Ayew ont permis à la sélection ghanéenne de mener 2 à 1 à la mi-temps grâce aux buts d'André à la 9ème minute et de Jordan à la 42ème.

Réduits à 10 en seconde période (54è), les Black Stars ont tenté de résister aux assauts des attaquants béninois qui ont réussi à égaliser à la 63ème minute par le biais de Poté.

A l'issue de cette rencontre, les deux sélections occupent la deuxième position avec 1 point derrière le Cameroun, tombeur, plus tôt dans la journée, de la Guinée-Bissau (2-0), lanterne rouge à l'issue de la première journée.

Les Lions indomptables ont ouvert le score à la 66ème minute de jeu grâce à un but de Yaya Banana avant que Stéphane Bahoken ne double la mise trois minutes plus tard, offrant les trois points à l'équipe camerounaise.