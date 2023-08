Le Burkina sans Bertrand Traoré face au Maroc

Le sélectionneur des Etalons du Burkina Faso, Hubert Velud, a dévoilé au cours d’une conférence de presse à Koudougou (Centre-Ouest), une liste de 25 joueurs sans le capitaine Bertrand Traoré mais avec Mohamed Konaté, pour la double confrontation avec le Maroc (amical) et l’Eswatini (éliminatoires CAN).



Après son match officiel du 8 septembre à Marrakech contre l’Eswatini, l’équipe burkinabè enchaînera avec le match amical international contre les Lions de l’Atlasle 12 septembre à Lens en France, comptant pour les préparatifs de la CAN-2023 en Côte d’Ivoire.



«Ça sera unmatch (Burkina-Maroc) de prestige qui se jouera à guichets fermés et qui va nous servir», a laissé entendre le technicien français Hubert Velud lors d’une conférence de presse. Il a mentionné que le match, qui sera disputé devant plus de 50 mille spectateurs, «va amener l’expérience dans le groupe», ajoutant que l’équipe burkinabè ira en Côte d’Ivoire avec de grandes ambitions.



La blessure de Bertrand Traoré contre le Cap-Vert lors de la 5e journée des éliminatoires l’avait éloigné des terrains pour deux mois. Il s’est rétabli mais n’a pas encore retrouvé le rythme nécessaire.



«Il est limite et je ne voudrais pas prendre de risque. Il ne faut pas tenter le diable. Il faut bien le gérer médicalement», a dit le technicien français, faisant savoir que le joueur Isamahila Ouédraogo sera présent après une longue absence.



Concernant le match contre l’Eswatini comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023, l’entraîneur desEtalons a dit : «On va tout faire pour s’imposer contre l’Eswatini même s’ils ont emmerdé toutes les équipes dans le groupe». Après les derniers matchs de poules, l’instance suprême du football africain, la CAF, procèdera au tirage au sort des différents groupes. La CAN Côte d’Ivoire 2023 se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024.