Laurent Marcell Jacobs Pas de mots pour décrire ce moment

Vous attendiez-vous à ce titre?

"Non, non, mon seul rêve en arrivant ici était d'entrer en finale. C'est incroyable, je n'ai pas de mot pour décrire ce moment. Je pense avoir besoin de quatre ou cinq ans pour réaliser, comprendre ce qu'il s'est passé, c'est incroyable. J'ai travaillé très dur pour arriver ici dans la meilleure forme possible."



L'Italie a gagné deux titres avec celui de la hauteur, qu'est-ce que cela représente?

"C'est incroyable. Hier soir on jouait à la playstation dans ma chambre avec Gianmarco (Tamberi), et on se disait: +Imagine si on gagne? Nooon... C'est impossible, n'y pense pas+. Et ce soir, je l'ai vu gagner 5 minutes avant moi, je me suis dit +je le fais+. C'est vraiment un très bon gars, incroyable, je l'adore. Il est passé par de mauvais moments et maintenant nous sommes tous les deux champions olympiques."



Vous n'étiez jamais descendu en dessous de 10 secondes cette année, qu'avez-vous changé ?

"J'ai créé une très bonne équipe autour de moi, j'ai travaillé dur sur le plan psychologique. Car avant quand arrivaient les moments importants, mes jambes n'étaient pas bonnes. Maintenant mes jambes répondent bien au bon moment. Je remercie mon équipe. A l'entraînement, on a changé le départ, mais surtout travaillé mentalement. Avec aussi une bonne alimentation, les kinés...".