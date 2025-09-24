Lassaad Chabbi démis de ses fonctions

Le Raja de Casablanca (RCA) a annoncé, lundi, avoir remercié l'entraîneur tunisien Lassaad Chabbi et désigné le Sud-Africain Fadlu Davids comme nouvel entraîneur du club de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.



"Conformément aux recommandations du directeur sportif et eu égard à l'évaluation générale menée par la commission sportive au sujet de l'étape préparatoire de la saison actuelle et aux premiers matches officiels, le RCA a mis fin aux fonctions de M. Chabbi et de son staff technique", indique le club dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.



Dans ce sens, le club a tenu à présenter ses remerciements à Lassaad Chabbi et à son staff technique pour le sérieux et le professionnalisme dont ils ont fait montre dans l'accomplissement de leur mission, tout en leur souhaitant plein succès dans leurs missions futures.



Le choix de Fadlu à la tête de la barre technique des Verts, souligne le communiqué, se justifie par la grande connaissance du coach sud-africain du club casablancais, faisant part de la confiance du club quant à la capacité de Fadlu à renforcer la cohésion au sein du club afin de réaliser ses ambitions sportives.



"Cette décision est en phase avec le nouveau projet du Raja de Casablanca qui aspire à asseoir les bases d'une structuration stable, efficiente et prospective", indique la même source.



Selon la même source, "Fadlu a été l'un des artisans du doublé historique du Raja lors de la saison 2023-2024, quand le club a été sacré champion du Maroc sans la moindre défaite en plus du titre de la Coupe du Trône. Il a joué un rôle central dans cet exploit en tant qu'entraîneur adjoint", écrit le club casablancais.



Le Raja de Casablanca occupe actuellement la 3è place de la Botola Pro D1 avec 4 points, ex-aequo avec le COD Meknès, l'AS FAR et le Wydad de Casablanca. Il a battu le FUS de Rabat (0-2) lors de la première journée, avant de faire match nul (0-0) à domicile face à l'AS FAR lors de la 2è journée.