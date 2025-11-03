Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Large victoire du PSV sur AZ Alkmaar, Saibari et Driouech passeurs décisifs

Lundi 10 Novembre 2025

Large victoire du PSV sur AZ Alkmaar, Saibari et Driouech passeurs décisifs
Autres articles
Le PSV Eindhoven a réalisé une grande opération en allant s'imposer par 5 buts à 1 sur le terrain d’AZ Alkmaar, dimanche au titre de la 12ème journée du Championnat des Pays-Bas de football, pour s'emparer seul de la place de leader de l’Eredivisie.

L’international marocain Ismaël Saibari a été l’auteur de la passe décisive à l’origine du deuxième but du PSV (11e minute de jeu), après avoir livré un centre vers Guus Til, qui a doublé la mise pour son équipe après l’ouverture du score réalisée par Mauro Júnior dès la 4e minute.

Le joueur marocain Couhaib Driouech a lui aussi contribué à cette large victoire en livrant une passe décisive toujours vers Til, qui a inscrit de la tête son troisième but et le dernier du match (89e). Entretemps, Til (28e) et Veerman (62e) avaient marqué pour le PSV, alors que Mijnans a inscrit l’unique but d’AZ Alkmaar (34e).

Grâce à cette victoire, le PSV s’empare sans partage de la première place du classement de l’Eredivisie avec 31, profitant de la défaite ce dimanche de Feyenoord Rotterdam, battu par Go Ahead Eagles (2-1) et qui a été relégué en deuxième place avec 28 points.
Troisième au classement, AZ Alkmaar se laisse distancer avec 24 points au total, suivi de l’Ajax Amsterdam, quatrième avec seulement 20 points.

Libé

Lu 111 fois

Tags : AZ Alkmaar, Driouech, PSV, Saibari, victoire

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

https://www.instagram.com/ntla9awfbladna/
https://etudiantafricain.com/
Inscription à la newsletter
LES + LUS DE LA SEMAINE

Futsal féminin : Double confrontation amicale Espagne-Maroc

04/11/2025

Sannadi opéré avec succès du genou droit

04/11/2025

Jouable pour les clubs marocains

04/11/2025

Défaite d’entrée de l’EN U17 au Mondial

04/11/2025
 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication