Le trophée de la CAN, un symbole chargé d’histoires et de mémoire

Le trophée de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) retrace, à lui seul, les moments forts de cette compétition continentale majeure, passée par plusieurs étapes qui ont jalonné son devenir.



Le trophée de la CAN incarne ainsi la fierté de tout un continent et déborde de mémoire et de gloire de cette compétition passée d’un mini-tournoi à quatre équipes en 1957 à un spectacle planétaire suivi par des centaines de millions de supporters. Ainsi, le premier trophée de la Coupe d'Afrique des nations rendait hommage à Abdelaziz Abdallah Salem, ingénieur égyptien et premier président de la Confédération africaine de football (CAF).



Présenté lors de l’édition inaugurale au Soudan, en 1957, il incarnait l’élan des nations fraîchement indépendantes qui utilisaient le football comme vitrine sur la scène mondiale.

La Confédération africaine de football (CAF) appliquait alors une coutume répandue : toute équipe remportant trois fois la compétition conservait définitivement la coupe. Le Ghana fut le premier à y parvenir (1963, 1965, 1978). Son sacre à Accra en 1978 scella la fin de circulation du Trophée Salem. Des décennies après son entrée dans le patrimoine ghanéen, le trophée fut déclaré volé dans les locaux de la Fédération. Jamais retrouvé. Le Ghana reste la première nation à avoir gagné et gardé une coupe de la CAN, mais l’absence de l’original ajoute une note amère à cette page glorieuse.



A la retraite du premier trophée, la CAF commande un nouvel objet pour accompagner les années 1980 et 1990 – une période d’expansion sportive, médiatique et économique.



L'"African Unity Trophy" devient le symbole d’une CAN qui grandit, se diffuse en couleurs et attire des sélections de plus en plus riches en joueurs expatriés. La règle des trois titres reste en vigueur. Avec ses sacres de 1984, 1988 et 2000, le Cameroun gagne le droit de conserver définitivement la coupe. Le triomphe de Lagos, en 2000, scelle la fin du Trophée de l’Unité africaine. L’objet appartient aujourd’hui au patrimoine des Lions Indomptables.



Après le retrait de deux trophées, la CAF opte pour un nouveau modèle. Présenté lors de la CAN 2002 au Mali, le trophée actuel est conçu par une firme italienne : globe doré, feuilles de laurier, pied conique. Moderne, identifiable, calibré pour la HD. Plus massif, plus sculptural, il rapproche la CAN des standards visuels des grandes compétitions internationales.



Au début des années 2000, la CAF réalise que perdre un trophée tous les deux ou trois cycles nuit à la continuité visuelle de la compétition et coûte cher. Depuis 2002, l’original reste propriété de la CAF. Les champions le soulèvent, le conservent pour la durée de leur règne, puis le restituent. La fédération reçoit une réplique officielle; les joueurs, leurs médailles. L’original, lui, voit sa base gravée du nom du nouveau champion – une chaîne ininterrompue depuis 2002. Entre deux éditions, la CAF conserve la coupe dans des conditions strictes.



De la première édition de la CAN à aujourd’hui, le trophée de la CAN n’a cessé d’attiser les convoitises des différentes sélections participantes, consacrant la place de la CAN en tant qu'événement placé sous le signe du leadership africain et de l’excellence. Voici, par ailleurs, un récapitulatif de l’histoire du trophée de la CAN.



1957 : Lancement de la CAN ; introduction du Trophée Salem 1963–1978 : Le Ghana remporte trois titres et conserve la première coupe (1978)

1980 : Entrée en service du Trophée de l’Unité africaine 1984–2000 : Le Cameroun décroche trois sacres et garde la deuxième coupe (2000)

2002 : Introduction de la coupe actuelle; le Cameroun l’inaugure 2006–2010 : Triplé historique de l’Égypte, qui reçoit une réplique officielle

Années 2010–présent : L’original reste propriété de la CAF, les vainqueurs obtiennent une réplique gravée.

