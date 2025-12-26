Brahim Diaz, le symbole d’un Maroc sûr de sa force

-
Le trophée de la CAN, un symbole chargé d’histoires et de mémoire
-
L’hiver marocain profiterait aux grandes équipes: Quel crédit accorder à une surprenante assertion ?
-
De retour au Maroc, le capitaine du Burkina Faso Issoufou Dayo porté par un nouveau rêve africain
-
Groupe E : Entame réussie pour l’Algérie et le Burkina
-
Groupe F : Le Cameroun et la Côte d’Ivoire assurent l’essentiel
Porté par un public incandescent, Diaz a été le moteur du jeu offensif marocain. Très actif entre les lignes, toujours disponible, il a rapidement fait basculer la rencontre. Son but a libéré les siens, calmé les premières tensions et déclenché une vague de ferveur dans les tribunes du complexe de Rabat.
Désigné TotalEnergies Homme du Match, le joueur du Real Madrid n’a pas caché l’attachement profond qu’il ressent sous le maillot marocain.
«Je me sens chez moi. Je me sens vraiment bien et je sais que les gens m’aiment, a-t-il confié. Je veux toujours donner le maximum pour le Maroc, parce que sans eux, je ne serais pas là. Je suis très heureux de représenter mon pays », lit-on sur le site officiel de la Confédération africaine de football, cafonline.com
Des paroles en totale cohérence avec sa prestation. Sans cesse en mouvement, réclamant le ballon, provoquant la défense comorienne, Diaz a incarné l’ambition et la sérénité d’un Maroc sûr de sa force.