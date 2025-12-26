Augmenter la taille du texte
Brahim Diaz, le symbole d'un Maroc sûr de sa force

Vendredi 26 Décembre 2025

Brahim Diaz, le symbole d’un Maroc sûr de sa force
Brahim Diaz a parfaitement lancé sa CAN. Pour sa première grande scène continentale, le milieu offensif a marqué les esprits en ouvrant le score lors de la victoire maîtrisée du Maroc face aux Comores (2-0), dimanche à Rabat, pour le match inaugural des Lions de l’Atlas à la CAN TotalEnergies 2025.

Porté par un public incandescent, Diaz a été le moteur du jeu offensif marocain. Très actif entre les lignes, toujours disponible, il a rapidement fait basculer la rencontre. Son but a libéré les siens, calmé les premières tensions et déclenché une vague de ferveur dans les tribunes du complexe de Rabat.
Désigné TotalEnergies Homme du Match, le joueur du Real Madrid n’a pas caché l’attachement profond qu’il ressent sous le maillot marocain.

«Je me sens chez moi. Je me sens vraiment bien et je sais que les gens m’aiment, a-t-il confié. Je veux toujours donner le maximum pour le Maroc, parce que sans eux, je ne serais pas là. Je suis très heureux de représenter mon pays », lit-on sur le site officiel de la Confédération africaine de football, cafonline.com

Des paroles en totale cohérence avec sa prestation. Sans cesse en mouvement, réclamant le ballon, provoquant la défense comorienne, Diaz a incarné l’ambition et la sérénité d’un Maroc sûr de sa force.

Libé

Tags : Brahim Diaz, Maroc sûr de sa force

