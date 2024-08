Larache : Une conférence explore les opportunités d’investissement pour les MRE dans la province

Les opportunités et perspectives offertes aux Marocains du monde pour investir dans la province de Larache ont été au centre d’une conférence, organisée vendredi à la faculté polydisciplinaire de Larache.



Cette table ronde, organisée à l’occasion de la journée nationale des Marocains résidant à l’étranger (MRE), en collaboration avec la province de Larache, a abordé le thème de "l’investissement dans la province de Larache : opportunités, défis et perspectives pour les résidents à l'étranger originaires de la région", indique un communiqué de la faculté, relevant de l’Université Abdelmalek Essaâdi.



Cet événement a été marqué par la participation de l’homme de science et inventeur, Rachid Yazami, aux côtés d'une élite d'universitaires et d'experts dans les domaines de l'économie, du développement et de l'investissement, parmi lesquels des représentants de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCIS-TTA), des représentants du Centre régional d'investissement de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, des conseillers communaux, des parlementaires, ainsi que des membres de la diaspora marocaine résidant à l'étranger, ajoute le communiqué.



Au cours de cette rencontre, plusieurs points clés ont été abordés, concernant le rôle des investisseurs locaux et des MRE issus de la région dans le soutien et la mise en oeuvre du processus d'investissement dans la province de Larache.



Elle a également abordé des thèmes liés aux opportunités d'investissement disponibles dans la province de Larache, les défis rencontrés par les investisseurs, ainsi que les grandes potentialités offertes par la région dans divers domaines, tels que l'agriculture, les industries maritimes et agroalimentaires, ainsi que le tourisme.



L'importance de la synergie entre les différents acteurs pour soutenir la croissance économique et renforcer le développement durable dans la province de Larache ont également été au centre du débat, poursuit le communiqué.



A l’issue de la rencontre, des recommandations globales ont été émises pour améliorer le climat d'investissement et faciliter les démarches pour les MRE souhaitant investir à Larache, tout en soulignant la nécessité de tirer parti des expériences réussies et des modèles innovants en matière d'investissement.