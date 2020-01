Lancement du programme d'accompagnement des instances chargées de l'égalité des chances et de l'approche genre

Le programme d'accompagnement des fonctionnaires, membres des instances d'égalité des chances et de l'approche genre au niveau des collectivités territoriales relevant de la province de Safi, a été lancé mercredi dans la ville.

Cette initiative, lancée par le Conseil provincial de Safi en partenariat avec le Forum des fédérations (Canada), se propose de permettre aux femmes de jouer des rôles pionniers au niveau des postes de responsabilité, et de mettre en place des mécanismes et plans efficients, de manière adéquate et participative, afin de permettre la sensibilisation, la formation, le suivi et l'accompagnement en matière d'égalité entre les sexes au sein de l'espace professionnel.

Ce programme vise également à consolider la représentativité de la femme dans le processus de prise de décision publique, à permettre à la gent féminine d'occuper une place de choix dans les postes de commandement, tout en lui conférant une grande responsabilité à même de promouvoir sa position à tous les niveaux et ce, dans la perspective de renforcer la bonne gouvernance et le développement local.

Il cible essentiellement les élus et élues, les présidents et présidentes des conseils communaux, les cadres des collectivités territoriales chargés de l'appui administratif et technique, ainsi que les acteurs de la société civile représentés au sein des instances d'égalité des chances et de l'approche genre au niveau des collectivités territoriales de la province.

Par la même occasion, le Conseil provincial de Safi a organisé une rencontre de communication avec les présidents et chefs de services des collectivités de la province, en vue de faire connaître davantage ce programme et d'examiner les mécanismes de la mise en application adéquate de ses contenus et ce, loin des interprétations erronées et étriquées.