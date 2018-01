Lancement du diplôme de l'entraîneur "CAF Pro"

La Confédération africaine de football (CAF) a lancé, jeudi au Centre national de football de Maâmora, le diplôme de l'entraîneur "CAF Pro".

La décision de choisir le Maroc pour lancer cette certification, une première dans le continent africain, résulte de l'adhésion du Royaume au développement du ballon rond aux niveaux local et continental

Dans une allocution de circonstance, le président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaâ, a souligné que ce projet sportif constitue une illustration de la politique de développement du ballon rond, adoptée par la fédération, en application des Hautes instructions Royales, affirmant que la formation d'un entraîneur professionnel doit reposer sur des bases scientifiques et de connaissance à même de permettre la promotion du football aux niveaux local et continental.

La FRMF mobilisera tous les moyens à sa disposition pour la réussite de ce projet de formation, qui vise à promouvoir l'encadrement technique du football national et africain selon les normes internationales, a assuré M. Lekjaâ, relevant que les expertises aussi bien théoriques que pratiques seront dispensées aux cadres nationaux pour qu'ils puissent développer leurs connaissances et acquérir une expérience plus élargie leur permettant d'encadrer les jeunes dans de conditions meilleures adaptées au football moderne.

Pour sa part, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, a indiqué lors de la cérémonie de lancement de ce diplôme, à laquelle ont assisté plusieurs acteurs sportifs nationaux et africains, que cette expérience est un modèle à suivre pour développer et former les entraîneurs et leur offrir l'opportunité d'obtenir un diplôme d'entraînement de haut niveau.

Le président de la CAF a salué, dans ce cadre, les efforts déployés par la FRMF en faveur de la promotion du niveau de la formation des entraîneurs, et ce, avant le lancement de la première édition de ce diplôme continental.

De son côté, le responsable de la formation à la FRMF, Jean Pierre Morlans, a présenté un exposé détaillé sur l'ensemble des éléments et contenus de ce programme.