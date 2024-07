Lancement de la phase finale du Championnat national scolaire

La phase finale du Championnat national scolaire 2023-2024 a débuté, mardi à Casablanca, sous le thème "Le sport scolaire pour des élèves épanouis".



Ces championnats, qui se poursuivent jusqu’au 18 juillet, sont organisés par le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, en collaboration avec la Fédération Royale marocaine du sport scolaire et en coordination avec l'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF) de Casablanca-Settat.



Les compétitions de ce championnat, auxquelles participent environ 510 élèves qualifiés lors des championnats régionaux scolaires, se déroulent dans plusieurs disciplines, à savoir le volleyball de plage, le rugby, le basketball 3x3 et le tennis de table.



Les élèves (filles et garçons) participant au championnat national sont nés en 2006/2007/2008 et représentent les régions de Fès-Meknès, Drâa-Tafilalet, Oriental, Marrakech-Safi, Souss-Massa, Rabat-Salé-Kénitra, Béni Mellal-Khénifra, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Laâyoune-Sakia El Hamra, et Casablanca-Settat.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur de la promotion du sport scolaire au ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Abdeslam Mili, a soutenu que l’objectif de ce championnat est de permettre à chaque élève de pratiquer le sport qui lui plaît au sein des établissements scolaires, mais aussi de concourir aux compétitions qui sont organisées aux niveaux local, provincial, régional et national.



M. Mili a expliqué qu’à travers le championnat national scolaire, et en collaboration avec diverses fédérations sportives, plusieurs jeunes talents ont pu être découverts.

De plus, des activités culturelles et environnementales sont organisées pour les élèves afin de les sensibiliser à l'importance de la durabilité et de la préservation de l'environnement.



Il convient de souligner que le sport scolaire est considéré comme un pilier fondamental dans l’édification du nouveau modèle de l'école marocaine, tel qu'envisagé par les projets de la feuille de route 2022-2026. Cette approche vise, selon les organisateurs, à transformer l'espace scolaire en un lieu dynamique et vivant, favorisant l'épanouissement et l'ouverture d'esprit des élèves.