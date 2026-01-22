Trésor : Un besoin de financement de 74 MMDH en 2025

La situation des charges et ressources du Trésor (SCRT) dégage un besoin de financement de 74 milliards de dirhams (MMDH) en 2025, contre 52,8 MMDH un an auparavant, selon le ministère de l'Economie et des Finances.



Les mobilisations nettes se sont élevées à 37,1 MMDH sur le marché domestique, tandis que les emprunts extérieurs nets se sont établis à 37 MMDH, précise le ministère dans un document sur la SCRT.

Le flux de l'endettement intérieur recouvre des souscriptions pour un montant de 174,2 MMDH et des remboursements en principal pour 140,6 MMDH.



Concernant le flux de l'endettement extérieur, il comprend des tirages de 48,4 MMDH, y compris 20,9 MMDH mobilisés sur le marché financier international, ainsi que des amortissements de 11,5 MMDH.



La SCRT est le document statistique qui présente, au nom du ministère de l'Economie et des Finances, les résultats de l'exécution des prévisions de la loi de Finances (LF) avec une comparaison par rapport aux réalisations de la même période de l'année précédente.