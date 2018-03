Lancement de l’ip2i par le Conseil provincial : Tiznit fait un clin d’œil aux investisseurs

La province de Tiznit ambitionne de booster son économie et mettre à profit les opportunités et atouts dont elle dispose en la matière. Et, sachant pertinemment qu’on ne peut y aller par quatre chemins, elle décide ainsi de se lancer « à l’assaut » des investissements, vecteur de projets générateurs de richesses et d’emplois. Voilà pourquoi le Conseil provincial de la ville vient de lancer l’Initiative provinciale pour l’incitation à l’investissement (ip2i). Une action, approuvée par les membres de ce dernier lors de sa toute dernière session, dans le cadre de ses compétences en matière d’animation économique, et, parrainée par le ministre du Commerce et de l’Industrie et les Nouvelles technologies. Les grands axes de cette décision, ont été dévoilés lors d’une réunion tenue au siège de la province devant un parterre d’acteurs et partenaires potentiels comprenant, parlementaires, élus locaux, services régionaux et provinciaux : CRI, Anapec, Commerce et Industrie, DPA, Artisanat, Tourisme, Energie et Mines, Habitat et Développement de l’Espace, Equipement, ONE,ONEP, Pêche maritime, Eaux et Forêts , des instances socioprofessionnelles représentatives (Chambres professionnelles, CGEM, SMDI,CDJ, Fondation du Sud et autres organismes du secteur privé, banques … « Le but est de promouvoir l’attractivité de la région en matière d’investissements économiques. Notre pays connaît des politiques publiques stratégiques de développement sectoriel tous azimuts. Nous ambitionnons de les territorialiser au niveau de la province pour son meilleur décollage économique », nous explique Abdellah Ghazi, président du CP de Tiznit. Pour ce faire, ce dernier égrène une multitude d’atouts de la région mais qui demandent à être exploités de manière efficiente. « D’abord, Tiznit jouit d’un positionnement avantageux sur le plan géographique. Elle est à moins d’une heure de trajet de l’aéroport d’Agadir, premier exportateur de fruits et légumes et troisième port en pêche côtière. Elle vient justement d’étoffer son réseau routier par la construction d’une voie rapide qui la relie à Agadir. Notre région est dotée, par ailleurs, d’une diversité de reliefs et paysages. On y trouve des plaines, un long littoral, des montagnes, une grande forêt d’arganier …; un patrimoine artisanal de l’argent. Tout cela la prédestine à constituer un pôle d’intérêts pour chercheurs d’opportunités et niches d’investissement », explique-t-il. A cela s’ajoute un autre atout porteur, mais jusque-là laissé en « jachère ». « Tiznit a connu à l’aube du 20ème siècle un grand phénomène de migration. Ses habitants ont migré vers les grandes villes du Royaume et en Europe aussi. Aujourd’hui, leur présence dans le tissu économique national et international est manifeste à travers de grandes sociétés commerciales. A titre d’exemple, on peut citer: Koutoubia, Taous, Idou, Sultane, Atlas, Groupe Bicha, Afriquia…Et d’autres réseaux commerciaux implantés en France, Belgique, Hollande…Cette diaspora , ayant la bosse des affaires dans le monde entrepreneurial, garde toujours des liens étroits avec sa région et son pays d’origine à travers ses implications dans des actions de solidarité et de coopération bénévoles avec les habitants locaux. Cette fibre patriotique est susceptible à bien des égards, d’être sollicitée pour convaincre ces gens de se lancer dans des projets d’investissements créateurs de richesses et donc profitables aux populations de la région », argumente Abdellah Gazi.

Le programme d’action de l’ip2i, selon ses initiateurs, se décline en trois principaux volets. Le premier, prévu en mois de mai, comporte une séance de présentation des différents atouts et opportunités d’investissements qu’offrent les secteurs d’activités économiques dans la région. Il sera suivi d’un forum d’incitation à l’investissement, qui réunira des acteurs économiques et institutionnels et des investisseurs porteurs de projets, afin de leur permettre de tâter le pouls des affaires dans la région et d’avoir des informations préalables à l’acte d’investir (Foncier, urbanisme, impôts, subventions,…etc ). Le deuxième volet de cette initiative a trait à une action visant une campagne de communication pour faire réussir ce forum. Une caravane sera ainsi organisée par les représentants des élus locaux, du secteur privé, des institutions, des administrations et des médias. Elle sillonnera quatre villes: Agadir, Marrakech, Casablanca et Tanger. Etant les agglomérations connues pour concentrer la majorité de la diaspora de la région de Tiznit. Cette action, vise à convaincre ces acteurs économiques, notamment des commerçants, industriels, hommes d’affaires et jeunes porteurs de projets, de prendre part aux travaux du forum. Quant à la troisième partie de l’ip2i, elle sera consacrée à l’élaboration d’un plan de communication stratégique, mettant en exergue les opportunités d’investissement dans la région. Et ce, pour permettre à celle-ci de se doter d’une plate-forme de propositions de niches en la matière. Autant dire une mine d’informations susceptible de donner plus de visibilité à l’acte d’investir et d’encourager sa dynamique.