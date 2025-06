Lancement d’une campagne de communication visant à promouvoir les projets structurants dans la région Casablanca-Settat

Le conseil de la région Casablanca-Settat a lancé, lundi, une campagne de communication visant notamment à promouvoir les projets structurants mis en place dans la région.



Ce dispositif de communication, baptisé "La Région progresse", se veut un "programme citoyen" destiné à accompagner le chantier de la régionalisation avancée et à rapprocher les citoyens des actions menées par la région.



Il porte également sur le soutien au sport et à la jeunesse, la valorisation du patrimoine culturel et la dynamique artistique régionale, ainsi que sur le renforcement du positionnement stratégique de la région à l’échelle nationale et africaine.



Le programme de communication s'appuie sur une approche visuelle moderne, un langage accessible et des outils interactifs, notamment un portail digital rénové permettant de suivre en temps réel l’évolution des projets.



S’exprimant à cette occasion, le président du conseil de la région Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, a souligné que cette initiative de communication s’adresse au grand public, notamment en ce qui concerne les grands projets réalisés, dans un contexte où les citoyens ne perçoivent pas toujours clairement les actions menées dans la région.



M. Maâzouz a également mis en avant plusieurs projets phares portés par la région, dont le grand plan régional de transport public avec quelque 1.300 bus prévus d’ici 2027 et un investissement de 14 milliards de dirhams (MMDH) pour les RER (Réseau Express Régional) et les trains métropolitains.



Il a aussi évoqué les actions prioritaires dans les domaines de l’eau et de l’environnement, en partenariat avec la Société régionale multiservices (SRM) et les communes, notamment pour sécuriser l’accès à l’eau potable, développer les espaces verts, optimiser la gestion des déchets et favoriser la réutilisation des eaux usées.



Ce programme accompagne également le lancement de la nouvelle version du portail officiel de la région, pensée comme une plateforme moderne, interactive et accessible, permettant à chaque citoyen de suivre en temps réel l’évolution des projets et de contribuer activement à la dynamique régionale.