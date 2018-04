Lancement d’un programme pour un nouveau modèle de gestion des déchets ménagers et assimilés

Au Maroc, la quantité des déchets ménagers ne cesse d’augmenter. A l’horizon 2020, elle doublera par rapport à 2014 et atteindra les 12 millions de tonnes. C’est une augmentation notoire, et ce malgré les efforts consentis en ce sens par le secteur de gestion des déchets, notamment, les autorités et autres acteurs de la société civile marocaine tels que, l’AMCDD, la COVAD, l’AESVT-MAROC et l’OPEM. En capitalisant sur les résultats des réflexions, analyses, projets, expertises et expériences nationales et internationales d’acteurs de terrain, ces derniers ont d’ailleurs élaboré une feuille de route mettant en synergie leurs efforts pour mener un programme de sensibilisation, dialogue, communication et plaidoyer afin de mobiliser les acteurs publics et privés, en réponse au besoin actuel pressant de recherche d’un nouveau modèle de gestion des déchets ménagers et assimilés au Maroc.

Le programme qui bénéficie en outre d’outils institutionnels financiers et législatifs, et autres projets reste en deçà des cibles escomptées pour pallier les insuffisances accusées en matière de gestion du secteur des déchets ménagers, selon le rapport du HCP de 2107. Ce dernier recommande que la problématique des déchets soit examinée dans sa globalité. De ce fait, un débat constructif et participatif doit être ouvert entre les différentes parties prenantes, pour la recherche d’un nouveau modèle de gestion des déchets. Un modèle à même de relever ces défis avec de nouveaux mécanismes et approches, tout en capitalisant sur les expériences et projets réussis aux niveaux national et international.

Aussi et dans cet esprit un ‘’Programme de mobilisation nationale (2018) pour un nouveau modèle de gestion des déchets ménagers et assimilés au Maroc’’ sera lancé le 12 avril à Casablanca par un cycle de conférences sur l’économie circulaire dans le secteur de gestion des déchets. Chaque conférence aura l’occasion de présenter les enjeux relatifs à une thématique de la gestion durable des déchets, ainsi que les nouvelles approches et solutions à mettre en œuvre, avec la participation d’experts internationaux et de responsables élus de villes de pays étrangers, qui ont adopté avec succès des solutions novatrices dans le domaine.

En plus, il sera marqué par des campagnes de communication et sensibilisation à travers l’organisation de journées dédiées aux établissements universitaires et scolaires répartis sur 22 villes comprenant des centres d’éducation à l’environnement qui profiteront à plus de 50000 bénéficiaires. L’implication de 200 entreprises citoyennes dans le cadre du projet « Sentrival» et l'organisation de concours nationaux "Ecoles et quartiers propres" et "Art déchets" font aussi partie de ce planning.

L’objectif principal de ce programme est de contribuer avec tous les acteurs institutionnels et territoriaux à la recherche de solutions réalistes et réalisables, innovantes et adaptées au contexte marocain et qui permettront, dans le cadre d’une stratégie concertée et cohérente, d’améliorer et de pérenniser le système de gestion des déchets dans notre pays.