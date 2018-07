Lahcen Akhmiss n’est plus

Un immense chagrin a frappé, hier matin, le football marocain. Le milieu de terrain de la Renaissance sportive de Berkane Lahcen Akhmiss (30 ans) a trouvé la mort dans un accident de voiture, alors qu’il se dirigeait vers Al Hoceima. Lahcen Akhmiss a commencé sa carrière sous le fanion du Rachad El Barnoussi, avant de porter, tour à tour, les couleurs du Wydad Fès et de l’OCK.

En ces douloureuses circonstances, Libé-sport présente ses sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt.

Puisse Dieu avoir l’âme du défunt en Sa Sainte miséricorde.

Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.