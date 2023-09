LafargeHolcim Maroc : Le RN consolidé en hausse de 9% au S1-2023

Le Résultat net (RN) consolidé IFRS de LafargeHolcim Maroc s'est élevé à 826 millions de dirhams (MDH) au premier semestre 2023 (S1-2023), en amélioration de 9% par rapport à la même période une année auparavant. Cette hausse s’explique par des éléments exceptionnels, indique LafargeHolcim Maroc dans un communiqué financier, soulignant que le résultat d’exploitation courant s’est établi à 1,468 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin, restant stable par rapport à la même période de l’année précédente.



Pour ce qui est du chiffre d’affaires (CA) consolidé, il s’est amélioré de 3% à 4,13 MMDH au S1-2023, et ce dans un contexte de contraction de près de 4,6% du marché domestique des ciments. Cette évolution est due à une augmentation substantielle des exportations de clinker sur la période.



Par ailleurs, le retour sur capitaux investis s’est établi à 10% sur la même période, ajoute la même source, notant que le résultat net social a été arrêté à 773 MDH à fin juin.



Et de noter que LafargeHolcim Maroc poursuit ses efforts d’optimisation de coûts tout en se focalisant sur l’innovation, la qualité de service et le développement de son offre pour améliorer la satisfaction de ses clients