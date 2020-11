Labyad convoqué pour le rassemblement du Onze national Aboukhlal autorisé à jouer pour les sélections marocaines

Le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, a fait appel au joueur Zakaria Labyad pour rejoindre le rassemblement des Lions de l'Atlas au Complexe Mohammed VI de football à Maâmoura, a indiqué lundi la Fédération Royale marocaine de football (FRMF). L'attaquant de l'Ajax Amsterdam fera partie des joueurs convoqués pour prendre part aux deux rencontres face à la sélection centrafricaine comptant pour les 3ème et 4ème journées des éliminatoires (groupe E) de la Coupe d’Afrique des nations 2021 (CAN). Par ailleurs, la FIFA a approuvé la demande relative au changement de nationalité sportive du joueur Zakaria Aboukhlal qui peut désormais jouer pour les sélections nationales marocaines, a annoncé lundi la Fédération royale marocaine de football (FRMF). "La FRMF a reçu une correspondance de la FIFA comprenant l’acceptation de sa demande au sujet de la participation du joueur Zakaria Aboukhlal en sélections nationales marocaines à la place de leurs homologues néerlandaises en application des dernières décisions relatives au statut du joueur et du changement de la nationalité sportive", a souligné l'instance fédérale dans un communiqué publié sur son site internet. L'attaquant qui évolue à l'AZ Alkmaar (Pays-Bas) fait partie de la liste des joueurs convoqués par le sélectionneur national Vahid Halilhodzic pour prendre part deux rencontres face à la sélection centrafricaine. Les Lions de l’Atlas accueilleront les Fauves du Bas-Oubangui le 13 novembre au Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca (20H00), avant de se déplacer, le 17 novembre, à Douala au Cameroun, pour retrouver le même adversaire pour le compte de la 4è journée. Le groupe E des éliminatoires comprend également le Burundi et la Mauritanie. Après les deux premières journées des éliminatoires, les Lions de l’Atlas sont leaders du groupe (4 pts, +3) suivis de la Mauritanie (4 pts, +2), tandis que la sélection centrafricaine est troisième (3 pts, 0) devant le Burundi dernier du classement (0 pt, -5).