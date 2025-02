Labib El Hamrani: Les joueurs sont déterminés à signer une bonne performance pour se qualifier à l’Afrobasket 2025

Le sélectionneur national, Labib El Hamrani, a indiqué, jeudi, que les éléments de l’équipe nationale de basketball sont déterminés à signer une bonne performance, lors des éliminatoires, pour se qualifier à l’Afrobasket 2025 prévu en Angola.



"Le Maroc a hérité d’un groupe relevé qui comprend notamment le Soudan du Sud, la surprise du basketball africain au cours des trois dernières années, mais les joueurs de l’équipe nationale sont motivés et déterminés à se qualifier à la phase finale de la compétition", a noté Labib El Hamrani dans une déclaration à la MAP en marge d’une séance d’entraînement des Lions de l’Atlas à la salle El Bouazzaoui à Salé.



Il a souligné que les matchs de la troisième fenêtre des éliminatoires pour l’Afrobasket 2025 qui se déroulent du 21 au 23 février à Rabat seront âprement disputés face à des équipes qui connaissent désormais le style de jeu de l’équipe nationale et qui vont faire appel à leurs meilleurs éléments qui évoluent dans les championnats étrangers, ajoutant que les jeunes éléments nationaux sont capables de rivaliser avec leurs homologues africains.



Selon le coach, "l’équipe nationale est dans une période de transition après le départ des cadors qui ont fait la gloire du basketball national", relevant que le fait de jouer à domicile est un facteur de motivation supplémentaire pour les éléments nationaux.



Il a fait savoir que la liste actuelle sera étoffée et élargie avec la prochaine arrivée des joueurs professionnels évoluant à l’étranger, estimant que leur apport est important pour l’évolution de l’équipe nationale dans cette compétition.



Pour sa part, le joueur de l’équipe nationale, Abderrahim Najah a indiqué que le stage de préparation se déroule dans de bonnes conditions, ajoutant que les éléments nationaux sont prêts à défendre les couleurs nationales.



La convocation des joueurs expérimentés pour intégrer le groupe lors des éliminatoires est bénéfique pour les jeunes joueurs qui assureront l’avenir de l’équipe nationale, a-t-il fait remarquer, soulignant que les joueurs donneront le meilleur d’eux-mêmes pour assurer la qualification du Maroc au prochain Afrobasket.



La ville de Rabat accueillera les matchs du groupe A composé du Maroc, du Soudan du Sud, du Mali et de la RD Congo, ainsi que les rencontres du groupe C (Cameroun, Gabon, Rwanda, Sénégal).



Les trois premières équipes de chaque groupe disputeront l’Afrobasket 2025 prévu du 12 au 24 août en Angola.