Ciment : plus de 13,71 MT de livraisons à fin novembre

Par segment, les livraisons destinées à la distribution se sont élevées à plus de 7,46 MT, suivies de celles destinées au béton prêt à l'emploi (BPE) avec plus de 3,48 MT, au béton préfabriqué (PREFA) avec plus de 1,4 MT, au bâtiment avec 397.051 tonnes, à l'infrastructure avec 905.151 tonnes et aux mortiers avec 60.899 tonnes, précise le ministère dans sa note mensuelle sur l'évolution des livraisons de ciment.
Au seul mois de novembre 2025, les livraisons de ciment ont dépassé 1,34 MT, en hausse de 4,88% en glissement annuel.
Ces statistiques proviennent des données internes des membres de l’Association professionnelle des cimentiers (APC), à savoir Asment Temara, Ciments de l’Atlas, Ciments du Maroc, LafargeHolcim Maroc et Novacim (membre depuis janvier 2024).