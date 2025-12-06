Ciment : plus de 13,71 MT de livraisons à fin novembre

Les livraisons de ciment ont atteint plus de 13,71 millions de tonnes (MT) à fin novembre 2025, en hausse de 10,63% par rapport à la même période une année auparavant, selon le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville.



Par segment, les livraisons destinées à la distribution se sont élevées à plus de 7,46 MT, suivies de celles destinées au béton prêt à l'emploi (BPE) avec plus de 3,48 MT, au béton préfabriqué (PREFA) avec plus de 1,4 MT, au bâtiment avec 397.051 tonnes, à l'infrastructure avec 905.151 tonnes et aux mortiers avec 60.899 tonnes, précise le ministère dans sa note mensuelle sur l'évolution des livraisons de ciment.



Au seul mois de novembre 2025, les livraisons de ciment ont dépassé 1,34 MT, en hausse de 4,88% en glissement annuel.



Ces statistiques proviennent des données internes des membres de l’Association professionnelle des cimentiers (APC), à savoir Asment Temara, Ciments de l’Atlas, Ciments du Maroc, LafargeHolcim Maroc et Novacim (membre depuis janvier 2024).