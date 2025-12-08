Le dirham s’apprécie de 0,4% face au dollar du 27 novembre au 3 décembre

Le dirham s’est apprécié de 0,4% face au dollar américain et s’est déprécié de 0,4% vis-à-vis de l’euro durant la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2025, selon Bank Al-Maghrib (BAM) .



Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes, fait savoir la Banque Centrale dans son récent bulletin des indicateurs hebdomadaires.



S’agissant des avoirs officiels de réserve, ils se sont établis à 433,3 milliards de dirhams (MMDH) au 28 novembre, en hausse de 0,2% d’une semaine à l’autre et de 17,2% en glissement annuel.



Concernant les opérations de BAM, leur volume s’est chiffré, durant cette semaine, à 145,8 MMDH en moyenne quotidienne. Il se répartit entre 70,8 MMDH d’avances à 7 jours, 42,5 MMDH de pensions livrées à plus long terme et 32,4 MMDH de prêts garantis .



Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges s’est établi à 6 MMDH, tandis que le taux interbancaire s’est situé à 2,25%.

Lors de l’appel d’offres du 3 décembre (date de valeur le 4 décembre), la Banque a injecté 71,9 MMDH sous forme d’avances à 7 jours .



Du côté du marché des adjudications, le Trésor a retenu 3 MMDH lors de la séance du 2 décembre, sur un montant proposé de 5,4 MMDH, portant exclusivement sur la maturité de 2 ans au taux de 2,58%. Compte tenu d’un remboursement de 200 millions de dirhams, l’encours des bons du Trésor devrait atteindre 820,8 MMDH au 10 décembre .



Sur le marché boursier, le MASI s’est replié de 0,9% entre le 27 novembre et le 3 décembre, ramenant sa performance annuelle à 24,4%. Ce recul reflète notamment des baisses des indices des secteurs des " Bâtiments et matériaux de construction " (-1,8%), des " Services de transport " (-2,9%), des " Banques " (-0,6%), de la " Participation et promotion immobilières " (-2,3%) et des " Télécommunications " (-1,4%).



Le volume hebdomadaire des échanges s’est établi à 1,2 MMDH, contre 1,5 MMDH une semaine auparavant, principalement sur le marché central actions.