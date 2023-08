La ville de Saïdia est régulièrement alimentée en eau potable sans perturbations dans l'approvisionnement

Tous les quartiers de la ville de Saïdia sont régulièrement alimentés en eau potable, a souligné la direction régionale de l'Office national de l'électricité et de l'eau Potable (ONEE)- Branche Eau- de l'Oriental, niant toute perturbation dans l'approvisionnement de cette substance vitale, ou réclamation déposée par les habitants auprès de l'Office.



Suite à des vidéos circulant sur les réseaux sociaux d'un site électronique concernant l'état d'approvisionnement en eau potable de la ville de Saïdia, la direction a indiqué, mercredi, dans une mise au point, que "l'Office approvisionne la ville de Saïdia en eau potable à partir des ressources en eaux souterraines à travers des forages d'eau dans la région d'Ahfir, alors que la station balnéaire, dont le nombre de clients de l'Office s'élève actuellement à 22.000, est alimentée à partir de la station d'épuration de Berkane".



La demande en eau, ajoute la même source, connaît une augmentation significative principalement liée à l'afflux important, pendant l'été et les week-ends, de la communauté marocaine résidant à l'étranger (MRE) et des estivants marocains et étrangers dans la ville de Saïdia, surtout en cette circonstance caractérisée par une diminution des ressources en eau due au stress hydrique et aux années successives de sécheresse dans l'Oriental.



L'Office tient toujours à mobiliser toutes ses ressources humaines et techniques dans la ville de Saïdia, surtout en période estivale, pour communiquer avec les clients, s'enquérir de leurs préoccupations, étudier leurs dossiers et réclamations, et les orienter et répondre à leurs intérêts dans les plus brefs délais, précise-t-on.

Et d'ajouter que les équipes d'intervention sur le terrain relevant de l'Office et des entreprises sous-traitantes, travaillent en permanence et en continu dès la réception de réclamations pour réparer les fuites, après les avoir détectées ou constatées, afin d'améliorer le rendement du réseau d'eau potable, de préserver cette matière vitale et approvisionner la population en eau potable, rappelant que l'Office a conclu, à cet égard, un marché-cadre avant le début de la saison estivale en cours, relatif à la détection des fuites d'eau et à leur réparation au centre de Saïdia, assorti d'un engagement de respect des résultats attendus par l'entreprise.



Pour assurer et améliorer les conditions d'approvisionnement de la ville de Saïdia en eau potable, au regard de son caractère touristique et du développement économique et social que connaît cette ville, l'Office a programmé et mis en œuvre d'importants projets et investissements, notamment le projet de réhabilitation et de réparation du réseau de distribution d'eau potable, pour un budget estimé à 18 millions de dirhams (MDH), dont l'exploitation a commencé au mois de juin 2023, soulignant que "ce projet a contribué de manière significative à surmonter les perturbations dans l'approvisionnement en eau potable que certains quartiers ont connues ces dernières années, particulièrement lors des périodes de pointe qui coïncident avec la hausse des températures et l'afflux des MRE et des estivants marocains et étrangers».



Il s'agit aussi du projet d'extension de la station d'épuration de Berkane, avec un débit supplémentaire estimé à 130 litres par seconde, afin de faire face à la forte demande en eau potable et de répondre aux besoins en eau potable des habitants des villes de Berkane et Saïdia, enchaîne le communiqué, notant que ce projet a été réalisé avec un budget estimé à 53 MDH, dont l'exploitation avait déjà commencé en juillet 2023.



L'Office a souligné qu'il reste à la disposition de ses clients pour leur apporter des éclaircissements complémentaires, et que "ses équipes travaillent d’arrache-pied pour assurer l'approvisionnement en eau potable de la ville de Saïdia dans les meilleures conditions."