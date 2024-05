L'Université Internationale de Rabat lance une compétition de robotique sous le signe de l'innovation

La School of Aerospace & Automotive Engineering de l'Université Internationale de Rabat (UIR) a lancé récemment, jeudi, une compétition de robotique sous le thème "Innovation et automatisation".



Cette compétition réunit des élèves ingénieurs, passionnés de la robotique, représentant quatre écoles d'ingénieurs nationales, à savoir l'UIR, l'Institut national des postes et télécommunications (INPT), la Faculté des Sciences et Techniques de Settat (FSTS) et l'Ecole Mohammadia d'Ingénieurs (EMI) qui s'affronteront dans une série de défis, mettant à l'épreuve leurs compétences en programmation et contrôle de robots.



La compétition comprend trois catégories (The gripper, Follower line Challenge et Drone challenge), offrant aux participants une occasion unique de mettre en pratique leurs connaissances théoriques, d'explorer de nouvelles idées et de collaborer avec des pairs partageant les mêmes intérêts.



Dans la catégorie "The gripper", les équipes devront assembler des robots capables de manipuler des objets avec précision dans un temps limite. Le challenge "Pick and place" consiste à soulever des objets et les mettre dans l’endroit consacré à cet effet.



Quant à la catégorie "Follower line Challenge", elle met au défi les participants de programmer des voitures capables de suivre une ligne tracée au sol de manière autonome, tandis que dans la catégorie "Drone Challenge", les participants sont chargés de piloter des drones capables de parcourir un trajet sans toucher les obstacles. Pour réussir, les équipes doivent maîtriser la stabilisation des drones, la navigation précise, ainsi que la gestion efficace de l’énergie et des ressources.



Dans une déclaration à la MAP, le doyen de la School of Aerospace & Automotive Engineering de l'UIR, Mustapha Faqir a indiqué que cet évènement stimule le sens de créativité et de collaboration des étudiants, notant que cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'orientation des étudiants marocains à l'innovation, à la résolution de problèmes et à l'autonomie.



De leur côté, les représentants des étudiants participant à cet évènement ont fait part de leur ambition à améliorer leurs compétences pratiques ainsi que leurs soft-skills pour d'éventuels évènements similaires à l'échelle mondiale, exprimant le souhait de tirer profit de leurs connaissances dans des startups de robotique.



L'Université internationale de Rabat propose une offre de formation pluridisciplinaire qui couvre de nombreux domaines de formation en adéquation avec les différentes stratégies sectorielles impulsées par le Maroc, notamment la robotique, l'intelligence artificielle et l'aéronautique.