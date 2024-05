Ouverture à Al-Hoceima d'une enquête judiciaire suite à une tentative de trafic de plus de cinq tonnes de chira

Le service régional de la police judiciaire d'Al-Hoceima a ouvert, vendredi, une enquête judiciaire, sous la supervision du parquet compétent, pour interpeller toutes les personnes impliquées dans une tentative de trafic de 5,345 tonnes de chira, saisies lors d'une opération conjointe des services de la Sûreté nationale, de l'autorité locale, de la Gendarmerie Royale et de la Marine Royale.



Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué que la mise en échec de cette tentative de trafic de ces cargaisons de drogue a eu lieu lors de deux opérations distinctes, précisant que la première opération a été menée par la police judiciaire d'Al-Hoceima en coordination avec l'autorité locale, et a abouti à la saisie de 41 ballots de drogues dissimulés dans une zone rocheuse à la plage, tandis que le reste des cargaisons a été saisi par la Marine Royale à bord de deux embarcations de pêche.



Les recherches et les investigations se poursuivent, sous la supervision du parquet, en vue de démystifier toutes les éventuelles ramifications et connexions de cette activité criminelle et d'interpeller tous les complices impliqués, ajoute la même source.



Cette affaire s'inscrit dans le cadre des opérations intensives menées par les divers services et corps nationaux chargés d'application de la loi afin de lutter contre les réseaux de trafic de drogues et de substances psychotropes, conclut la DGSN.