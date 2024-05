Fès: Une rencontre élargie sur les préparatifs et les nouveautés du RGPH 2024

Une rencontre élargie consacrée aux aspects méthodologiques et organisationnels ainsi qu'aux nouveautés du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) 2024 s’est tenue jeudi au siège de la wilaya de Fès.



Organisée par la préfecture de Fès et encadrée par la Direction régionale du Haut-Commissariat au Plan (HCP) de Fès-Meknès, cette rencontre, qui s’est tenue en présence notamment des autorités régionales, locales et sécuritaires, ainsi que d’élus et de représentants des services extérieurs, s’inscrit dans le cadre des préparatifs en cours du RGPH 2024 prévu en septembre dans l’ensemble du Royaume.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional du HCP à Fès-Meknès, Rachid Boussaid, a indiqué que cette rencontre a pour but de sensibiliser et d’interagir avec les différents acteurs régionaux, provinciaux et locaux au sujet de l’opération RGPH 2024.



"Cette opération nécessite la mobilisation d’un ensemble de moyens humains, matériels et logistiques pour qu’elle puisse se dérouler dans les meilleures conditions, d’où la nécessité d'organiser de telles rencontres à même de faciliter la mise en œuvre de cette opération nationale d’envergure", a-t-il affirmé.



Le directeur régional du HCP a fait remarquer que le RGPH 2024 intervient pour répondre à des échéances d'envergure, évoquant, en ce sens, le processus de régionalisation avancée et le Nouveau modèle développement.



"Cette opération servira de pierre angulaire pour la mise en œuvre de politiques publiques intégrées et adaptées", a souligné M. Boussaid qui présenté un exposé détaillé sur les nouveautés technologiques et méthodologiques liées au recensement général de la population et de l’habitat.



De son côté, le secrétaire général de la wilaya de Fès-Meknès, Abdessalam Frindou, a mis l’accent, dans une allocution à cette occasion, sur l'importance de mobiliser toutes les ressources humaines et logistiques pour réussir cette opération d’envergure, appelant tous les intervenants à faciliter la mission de l'équipe technique chargée de mener à bien le recensement au niveau de la région.



"Eu égard à l’importance capitale de cette opération de recensement qui contribue à diagnostiquer, préparer, faire le suivi et évaluer les plans et les programmes de développement régionaux et provinciaux, sa réalisation nécessite la mobilisation d’importantes ressources humaines et logistiques qu’il est difficile pour un département, à lui seul quelle que soit sa taille, de couvrir", a-t-il souligné.