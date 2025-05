La sortie des détenus pour visiter leurs proches malades ou assister à l'enterrement de ceux décédés est "une compétence exclusive" de la DGAPR

La Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a affirmé, lundi, que la sortie des détenus pour rendre visite à leurs proches malades ou pour assister à l’enterrement de ceux décédés relève exclusivement de ses compétences.



Dans une mise au point en réponse aux allégations relayées dans une vidéo d’un ancien détenu diffusée sur les réseaux sociaux, dans laquelle il prétend que la DGAPR n’a aucun rapport avec la sortie du détenu N.Z pour rendre visite à son père hospitalisé, et qu’il s’agit en effet d’une décision d’autres parties, la Délégation souligne que ces propos reflètent sa méconnaissance de la loi portant organisation de l’établissement pénitentiaire.



La sortie des détenus pour rendre visite à leurs proches malades ou pour assister à l’enterrement de ceux décédés relève uniquement des compétences de la Délégation, conformément à l’article 218 de la loi 10.23 portant organisation et gestion des établissements pénitentiaires, avec l’accord nécessaire des autorités judiciaires compétentes quand il s’agit d’une personne en détention provisoire, ajoute la DGAPR.



Les autorisations de sortie exceptionnelles s’inscrivent dans le cadre du traitement humain des pensionnaires des établissements pénitentiaires et de la préservation de leurs liens familiaux et sociaux, précise la même source, rappelant qu’en 2023 à titre d’exemple, huit détenus ont bénéficié d’autorisations de visite de leurs proches malades, que ce soit à domicile, ou dans des hôpitaux ou cliniques, outre vingt détenus ayant bénéficié d’autorisations pour assister à l’enterrement de leurs proches décédés.



En 2024, poursuit la Délégation, trois détenus ont bénéficié d’autorisation de sortie pour rendre visite à leurs proches malades, et 13 ont bénéficié d’autorisation pour assister à l’enterrement de leurs proches décédés.



S’agissant du détenu N.Z, objet de la vidéo, la Délégation précise qu’il a bénéficié par le passé de deux autorisations exceptionnelles de sortie de prison, la première en date du 30 juin 2021 pour rendre visite à son père hospitalisé dans une clinique à Tanger, et la deuxième remonte au 14 janvier 2024, lorsqu’il a été transféré à Al Hoceima pour rendre visite à sa grand-mère hospitalisée dans une clinique de la ville.



Ainsi, la DGAPR affirme que l’ensemble des pensionnaires des établissements pénitentiaires peuvent bénéficier d'autorisations exceptionnelles de sortie, y compris ceux détenus dans le cadre d’affaires spéciales, et dont une grande partie a bénéficié d’autorisations similaires.



Concernant la situation matérielle des fonctionnaires, la Délégation rappelle avoir mis en place depuis quelques mois un nouveau règlement intérieur, ayant permis aux fonctionnaires du secteur, tous grades confondus, de bénéficier d’une augmentation de leurs indemnités pour leurs efforts en faveur de la préservation de la sûreté et la sécurité des établissements pénitentiaires.



S'agissant de l'allégation selon laquelle un détenu n’aurait pas été informé du décès de l’un de ses proches, la DGAPR souligne que les administrations des prisons informent les pensionnaires des décès immédiatement après être avisée et mettent à leur disposition des téléphones fixes pour avoir des nouvelles de leurs familles, conclut la mise au point.