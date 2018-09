La sélection olympique marocaine surclasse en amical son homologue tunisienne

La sélection marocaine olympique de football a battu son homologue tunisienne par (1-0), en match amical disputé vendredi soir au stade Chedly Zouiten à Tunis.

Le but de la victoire a été marqué par Bilal Bali en première période.

Dans une déclaration à la MAP, l’entraîneur des gardiens de but, Khalid Fouhami, a indiqué que c’était un match compliqué contre une bonne équipe tunisienne et un adversaire de taille qui a essayé de jouer un jeu court au milieu de terrain.

"On a essayé de mettre en place un système défensif comme lors d’un match officiel", a ajouté l’ancien gardien de but des Lions de l’Atlas, précisant que les joueurs marocains ont bataillé pour gagner ce match amical.

"On a eu quelques occasions en deuxième mi-temps mais malheureusement on les a mal négociées sauf une frappe de Sofiane Kiyine bien sortie par le gardien de but tunisien", a-t-il commenté.

Notant que la sélection nationale "s’attend à ce genre de matchs en Afrique face à ses adversaires”, Fouhami a affirmé qu’il s’agit "d’un bon test et d’une victoire qui va nous pousser à travailler davantage".

Il a rappelé que ces confrontations amicales servent de préparation aux deux équipes pour les prochaines échéances, notamment la CAN des moins de 23 ans, qualificative pour les Jeux olympiques 2020 au Japon.

Pour ces rencontres, l'entraîneur des Lionceaux de l'Atlas, M. Mark Wotte avait convoqué vingt quatre joueurs.

Il s'agit de Benabid El Mehdi (FUS), Kernan Abderrahman (AMF), Agdai El Mahdi (MAT), El Hankouri Mohamed (Feyenoord Rotterdam/Pays Bas), Dari Achraf (WAC), Agouzoul Saad (KACM), Regragui Hamza (RSB), Boutouil Abdelmounaim (AS FAR), Bach Anas (FUS) Hachimi Zouhair (OCK), Gaddarine Badr (WAC), Annahach Anass (Almere City/Pays Bas), Nassik Zakaria (KACM), Fadiz Othman (ASS), Kiyine Sofiane (Chievo Verona/Italie), Jabroun Anas (RCA), Boujellab Nassim (Schalke 04/Allemagne), El Wardi Zakaria (MAT), Mourabit Mohamed (OCS), El Harache Ismail (OCK), Bari Bilal (RSB), Belammari Youssef (FUS), Ben Amar Sami (Nimes/France) et Abqar Abdelkabir (Malaga CF/Esp).